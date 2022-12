Congo-Brazzaville: Cinéma - Le Festival international du film de Brazzaville prévu en août prochain

Dans le cadre du lancement officiel des préparatifs du Festival international du film de Brazzaville en 2023, l'association des cinéastes et producteurs du Congo, Le Mbongui, a tenu une conférence de presse sur le cinéma congolais à Brazzaville, le 29 décembre, sur les thèmes " Donnons vie à notre cinéma " et " Pourquoi le cinéma congolais peine-t-il à décoller ? ". La rencontre a eu lieu en présence de Sébastien Kamba, premier cinéaste du Congo.

Deux projets ont constitué l'ossature de la rencontre cinématographique, notamment le Mois du cinéma congolais (Mocico) et le Festival international du film de Brazzaville (Fifbra).

En ce qui concerne le Mocico, il se résume en la projection du savoir-faire des cinéastes congolais, dans le but de prouver que le cinéma congolais existe. Arthur Chelfi Olimpio, directeur du festival, a présenté le programme de cet événement tant attendu. " En aout prochain, nous aurons deux semaines de films typiquement congolais dans les différents arrondissements de Brazzaville. Et la troisième semaine sera consacrée au Fifbra où nous aurons un grand challenge. Il y aura une compétition entre les films congolais et les films étrangers et internationaux ", a-t-il dit, ajoutant: " Nous allons faire une sélection des meilleurs films à envoyer pour la compétition. C'est aussi une occasion pour les étrangers de découvrir notre cinéma ". Il a également profité de l'occasion pour lancer un cri d'alarme auprès des mécènes et des pouvoirs publics pour l'accomplissement de ces projets.

Dans le même contexte, Sébastien Kamba a exhorté le comité du Mocico à être ouvert à la recherche des solutions importantes pour l'évolution de ce ces projets. " Il est grand temps pour que nous puissions chaque fois parler de ce domaine qui semble être un peu marginalisé. Nous espérons que le Mocico et le Fifbra se passeront dans des conditions professionnelles. Le suivi sera fait et les conseils seront apportés par des anciens ", a-t-il promis.

Par ailleurs, la question sur le cinéma congolais qui peine à décoller a suscité la curiosité des participants. Gilles Djibril, directeur général du Fonds pour la relance du cinéma congolais, n'a pas manqué de donner les raisons de ce recul. " Le cinéma congolais souffre parce qu'il y a un manque de formation, d'appui et des structures. Nous qui sommes Le Mbongui avons émis cette préoccupation majeure dans notre plan d'action pour proposer aux pouvoirx publicx la création d'un fonds pour la relance du cinéma congolais. Nous pensons que nos partenaires pourront nous encadrer et nous accompagner dans la mesure de faire comprendre et de faire appliquer cette proposition afin d'assurer l'éveil du cinéma congolais et une audience à l'international ", a-t-il suggéré.

Notons que Le Mbongui est une association laïque et apolitique créée le 16 mars 2020 à Brazzaville pour des producteurs et réalisateurs congolais. Elle se veut être le maillon fort du septième art en vue de réunir les professionnels du cinéma au Congo dans l'optique de fédérer toutes les synergies positives, capables de contribuer à l'élévation et à la prospérité du cinéma congolais. Depuis sa sortie officielle en juillet 2021, Le Mbongui travaille sur un plan d'action qui s'étale sur cinq objectifs, à savoir la rédaction de la proposition de structurations du secteur cinématographique, des formations, l'acquisition des kits de tournages, la production et réalisation de vingt-deux films, le Mocico et biens d'autres.