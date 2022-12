Algérie: Banques publiques - Kassali ordonne l'accélération de la digitalisation et le déploiement de la finance islamique

ALGER — Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali a instruit les responsables des banques publiques d'accélérer la digitalisation du système bancaire et le processus de modernisation des systèmes de paiement, ainsi que le déploiement de la finance islamique, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Ces instructions ont été assignées lors d'une rencontre, tenue mercredi avec les directeurs généraux des banques publiques, au niveau du ministère et qui a été consacrée à l'évaluation des actions réalisées par ces banques dans le cadre du programme de modernisation du secteur bancaire, a précisé la même source.

Lors de cette réunion, les principaux axes examinés concernent la digitalisation du système bancaire, l'accélération du processus de modernisation des systèmes de paiement pour un usage accru des moyens de paiement moderne, le déploiement de la finance islamique et la densification du réseau bancaire pour un accès équitable aux services bancaires par les citoyens sur tout le territoire national, a ajouté le document.

Cette rencontre a permis de faire le point sur les réalisations enregistrées au niveau de chaque banque et à cerner les axes d'amélioration et les orientations qui en découlent pour faire aboutir les actions engagées dans les meilleurs délais et hisser les pratiques bancaires à un niveau plus haut de performances, a fait savoir le ministère.

Dans ce cadre, M. Kassali a instruit "les responsables des banques publiques à l'effet d'inscrire dans leurs priorités ces axes de modernisation et de consacrer tous les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de ces actions, suivants les échéances arrêtées".

Selon le ministère, cette réunion a permis aussi de dégager les principales orientations portant sur l'intensification des actions de digitalisation des services bancaires pour répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus exigeante à travers la multiplication des agences digitales, l'équipement de l'ensemble des réseaux d'agences en distributeurs automatiques de billets, la généralisation du placement des terminaux de paiement électroniques (TPE) auprès des commerçants, ainsi que la réduction des délais de remise des cartes bancaires CIB aux clients.

Il a été demandé, également, aux banques publiques d'accélérer le processus d'approvisionnement en cartes bancaires CIB, exclusivement, auprès de prestataires locaux, dont Algérie poste, ce qui permettra de développer la production locale et de réduire les importations, a mentionné le communiqué.

Les responsables des banques publiques ont été aussi instruits d'accélérer le déploiement de nouvelles agences pour la couverture de l'ensemble du territoire national, plus particulièrement les wilayas du sud nouvellement créées, de diversifier l'offre de financement en direction des entreprises et des ménages, notamment par la généralisation des produits de la finance islamique, à travers le lancement de nouveaux produits, adaptés aux besoins de la clientèle, la poursuite de l'extension du réseau de guichets islamiques et l'intensification des actions de communication afin de vulgariser les avantages offerts par les produits de la finance islamique.

Le ministre des Finances a demandé, en outre, aux responsables des banques publiques d'améliorer la qualité de la prise en charge des demandes de financement de la clientèle, à travers le raccourcissement des délais de traitement des dossiers de crédit par la digitalisation du processus (demande, transmission et traitement en ligne), et d'offrir des services de conseil et d'assistance nécessaires à la réalisation de leurs projets, a-t-on souligné de même source.