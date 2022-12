Congo-Brazzaville: Lire ou relire - " Hominus Porta potty " de Winner Franck Palmers

Winner Franck Palmers a publié une œuvre littéraire au titre de " Hominus Porta potty, entre complexe, cupidité, chosification et animalisation ". Ce recueil de poèmes a pour sous-titre " Violation consentie des lois christiques pour un corps abject ".

L'expression " Porta potty" (toilettes publiques ) désigne des personnes humaines destinées à être utilisées comme ces lieux spécifiques. Porta potty est une affaire infâme qui dévoile la vie de certains êtres humains faite de rêves ignobles.

L'auteure cite quelques raisons ayant poussé les êtres humains dans les mailles du filet, parmi lesquelles le complexe et la cupidité. Il s'en suit la chosification et l'animalisation, notamment à Dubai, d'ailleurs représenté par les Éditions Alliance koongo où l'ouvrage a été publié en 2022. Plongé dans l'actualité, ce livre évoque les faits tout en dégageant les conséquences néfastes des actes posés par des personnes consentantes et obéissant à un contrat gagnant-perdant. En violant sciemment les lois christiques, les contrevenants deviennent un corps abject. Un poème comme " Pour l'avancée aurorale " en dit long. " Pour l'avancée aurorale / S'érigent les chiennes crépusculaires / Traînant à quatre pattes / Dans les rues scintillantes de Dubaï / Soulevant la patte pour la miction / Aboyant à s'étriper pour une poignée d'argent ".

Certaines vidéos devenues virales sur la toile montrent à quel point l'être humain a pu descendre très bas pour quelques liasses de dollars qui assèchent sa dignité ! Pourtant, les conséquences des actes posés le guettent, comme l'attestent ces vers de Winner Franck Palmers: " Doucement, elles s'éteignent à la lueur des étoiles / Près de la vitre envolée et dans la froideur des marbres / S'ouvre la plongée au decrescendo des plus désespérés / La souillure demeure dans l'âtre des aveux inachevés ".

Toutefois, l'écrivaine pose un regard lucide sur certains mâles qui, lors d'une migration à la recherche de l'Eldorado, ont étaient séquestrés, contre leur volonté, pour la sale besogne, comme nous pouvons le lire dans " Un autre dossier brûlant " : " La fratrie se disperse au souffle du tsunami / Emprisonnés, ils deviennent viles peintures des nus / Au fil d'une encre usée par vaine litanie / Vogue dans le gouffre l'arche du paradis perdu ". Ce suprémacisme trouvant dans la sexualité illégale sa juste expression est un mal que seule la puissance des mots peut vaincre.

Dans sa préface, Ramsès Bongolo, écrivain et directeur des éditions Alliance Koongo, écrit : " Hominus Porta potty, entre complexes, cupidité, chosification et animalisation est la critique poétique de cette abjecte réalité qui, sur la balance de la déraison - car seule la déraison peut justifier une telle attitude - expose d'une part la cruauté intolérable, odieuse, inimaginable et inhumaine des hommes riches et, d'autre part, la cupidité aveugle, hideuse, insatiable et scandaleuse des jeunes femmes et des jeunes hommes en proie à un complexe démesuré, à une envie immodérée de réussir coûte que coûte, fût-ce par les moyens les plus exécrables, les pratiques les plus répugnantes, les ébats les plus avilissants ou au prix du sang ".

Ce recueil de poèmes à titre informatif et éducatif vise à éclairer sur cette dépravation des mœurs et à empêcher d'autres âmes cupides à dédaigner de compléter leur salaire en exécutant des tâches ignobles pour des milliardaires émiratis. L'argent gagné dans pareilles circonstances ne peut pas faire le bonheur.