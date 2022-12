Congo-Brazzaville: Lire ou relire - " Winner dimixson perfection " de François Franck Palmers

L'expérience montre que les noces bienheureuses et fortunées ont pour pilier une amitié profonde, un respect réciproque et la capacité de trouver son bonheur dans la compagnie l'un de l'autre. Publié par François Franck Palmers en 2020 aux Éditions Alliance koongo, le recueil poétique intitulé " Winner dimixson perfection. Femme et diamant d'exception " est une communication guidée par un amour grandiose. Un don de soi à 100% pour l'être aimé .

Si le mariage, union entre un homme et une femme, est une institution qui remonte à la création du monde, sa réussite est tributaire de plusieurs ingrédients dont l'amour, la fidélité et le respect. Ce livre de François Franck Palmers, dont la couverture représente un diamant brillant de mille feux, a pour thème " La femme aimée ". Cette femme est dite " Femme et diamant exceptionnels ".

La magnification de cette femme nommée Winner Dimixson Perfection est palpable tout au long de ce recueil poétique de 61 pages. Dans " Déchirement du voile pour l'apothéose de l'amour ", l'écrivain écrit : " J'ai goûté après les noces à la succulence / L'amour me fait créer des poèmes / Que je renverse comme des roses fraîches / Sur le livre d'or de notre romance " (p. 13). Cette célébration est très clairement explicitée tout au long de cet extrait poétique titré " Winner, prestigieux diamant qui illumine mes rêves d'homme fait : " Oasis scellée, chasse-gardée / Lampée de ma plume virile / Ô encre éternelle des souvenances/ Winner, surgissement de l'aurore/ Winner, corps de soleil / Façonné pour que le feu brûle en moi/ Winner, prestigieux diamant / qui illumine mes rêves d'homme fait / Quand l'itinéraire du chemin me conduit chez nous/ Je viens rencontrer une intelligence / Je viens déguster un cordon bleu / Je viens redécouvrir un corps d'essence vierge " (p. 15). Ici, le poème s'allonge tout en conservant cette touche admirative, contemplative.

Pour le préfacier Ramsès Bongolo, " À la fois fragments poétiques et fragments d'étoiles verbales, ces mots enflammés d'affection et brûlants d'appellations hippocratiques pleuvent comme des météorites vénusiennes sur l'écran mental du lecteur pour engendrer des images romantiques et produire des cratères d'impressions délicieuses " (p. 9).

Les femmes sont souvent les muses des poètes. Ce thème est constamment relié à celui de l'amour et de la beauté. Louis Aragon, poète, romancier et journaliste engagé dans la résistance française, dans le recueil poétique intitulé "Les yeux d'Elsa" (1942), chante son amour à la femme aimée en ces termes : " Tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire / J'ai vu tous les soleils y venir se mirer / S'y jeter à mourir tous les désespérés / Tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire (... ) Les vents chassent en vain les chagrins de l'azur / Tes yeux plus clairs que lui lorsqu'une larme y luit / Tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie / Le verre n'est jamais si bleu qu'à sa brisure (... ) ". Sa muse n'est autre que son épouse Elsa Triolet.

En somme, François Franck Palmers, qui n'est pas à sa première œuvre littéraire, fait l'éloge de la femme bien aimée dans les dimensions corps, âme et esprit. Une femme dont il sublime les qualités et l'intelligence au point de la nommer " femme et diamant d'exception ". Cette œuvre littéraire est un geste noble et inoubliable qui cimente l'amour. Fonder un foyer ayant pour base l'amour constitue une des choses les plus essentielles qui aident l'individu et la société à atteindre l'idéal auquel ils aspirent. L'espoir est permis pour ces écrivains qui scellent leurs destins. " La haine tue toujours, l'amour ne meurt jamais ", affirme Gandhi.