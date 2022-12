Soudan: Gilieh loue le rôle de SUNA pour refléter les activités de l'Ouest Kordofan

- Le Wali (gouverneur) par intérim de l'État de l'Ouest Kordofan, Khaled Mohamed Ahmed Jelieh, a fait l'éloge du rôle pionnier joué par l'Agence Soudanaise de Presse pour mieux changer l'image de l'État de l'Ouest Kordofan.

Lors de sa rencontre avec la Directrice Générale de l'Agence Soudanaise de Presse, Dr. Fikria Abayzaid Mohamed Suleiman, dans son bureau aujourd'hui en présence de Maha Hassan Ali, Directrice de l'Administration des États et de certains directeurs de départements de la SUNA, le Wali a salué le grand rôle joué par la SUNA pour refléter toutes les activités de l'État avec professionnalisme et crédibilité.

Il a indiqué les grosses potentialités économiques dont jouit l'Ouest Kordofan, qui souffre de l'insécurité et les conflits tribaux, en soulignant l'importance de la coordination avec la SUNA pour promouvoir la tolérance et l'intimité entre toutes les composantes, rejeter le discours de la haine, et établir des règles solides pour la paix afin de permettre au gouvernement de l'État de compléter bien les projets de développement et les services.

Le Gouverneur de l'Ouest Kordofan a affirmé la facilitation du bureau de la SUNA dans l'Etat, en particulier l'établissement de son bureau dans l'Etat.

La Directrice Générale de l'Agence Soudanaise de Presse a passé en revue le développement éditorial et technique de la SUNA dans le domaine des médias, avec l'Engagement à l'exactitude, le professionnalisme et la crédibilité, indiquant une coordination étroite avec le gouvernement de l'Ouest Kordofan.

Pour sa part, le Directeur Général du Ministère des Finances et de la main-d'œuvre de l'État de l'Ouest Kordofan, Abdel Rahim Omar, a souligné la vision future du gouvernement de l'État de s'étendre dans le domaine des services et des projets de développement qui nécessitent la couverture médiatique pour les refléter dans la société, en soulignant le rôle de la SUNA pour le changement de l'État qui a besoin de soutien et de sensibilisation dans tous ses domaines.