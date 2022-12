Algérie: Timimoun - Des atouts de développement prometteurs pour le décollage économique escompté

TIMIMOUN — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Brahim Merad a affirmé, jeudi à Timimoun, que la wilaya jouissait d'atouts de développement prometteurs dans le tourisme et l'agriculture lui permettant de réaliser le décollage économique escompté.

S'exprimant lors d'une rencontre avec les représentants de la société civile de la wilaya de Timimoun, M. Merad a mis en avant l'attention particulière réservée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux wilayas nouvellement créées, en témoigne les programmes de développement prometteurs dont ont bénéficiés dans divers domaines vitaux en vue d'assurer une vie digne au citoyen dans ces nouvelles collectivités locales.

Les préoccupations des citoyens ont porté sur l'amélioration des conditions de la femme rurale, la promotion des prestations sanitaires, l'affectation de quotas suffisants de logements, toutes formules confondues, l'élargissement du champ de raccordement aux différents réseaux de services, l'amélioration du transport aérien pour booster l'activité touristique et la création de mécanismes d'activation de la démocratie participative entre les composantes de la société civile et les autorités locales.

Il s'agit également d'améliorer les conditions de scolarisation pour réduire la surcharge dans certaines classes, désenclaver les agglomérations, entretenir les routes et le dédoublement de la RN51 pour limiter les accidents de la route, créer des espaces de loisirs au profit des familles, réhabiliter le système traditionnel d'irrigation, notamment la Foggara et rénover les monuments archéologiques considérés comme patrimoine matériel national constituant les principaux potentiels touristiques dans la région de Gourara.

En réponse à ces préoccupations, le ministre a affirmé que la consécration de la démocratie participative demeure au centre des intérêts des hautes autorités du pays qui ont franchi de grands pas pour rapprocher le centre de décision du citoyen et permettre à ces nouvelles wilayas d'être au rang des autres wilayas.

M.Merad a indiqué, en outre, que les préoccupations "réalistes" des citoyens de ces wilayas seront pris en charge en collaboration avec les partenaires et les acteurs notamment en ce qui concerne l'alimentation en eau potable, l'amélioration de la couverture sanitaire et l'entretien des routes pour le désenclavement et l'amélioration des conditions de scolarité.

Le ministre a insisté, par ailleurs, sur l'activation de la dynamique de développement dans cette wilaya qui enregistre une amélioration graduelle à travers ses atouts dans divers secteurs vitaux productifs à l'image de l'agriculture, du tourisme et de l'industrie, mettant en avant la volonté des Hautes autorités de valoriser les atouts dont recèle l'Algérie en matière d'économie et de connaissance en vue de recourir à son potentiel pour améliorer le cadre de vie du citoyen.

Et d'ajouter que les zones d'ombre ne constituent guère un problème grâce à la réalisation de plusieurs opérations en vue de leur promotion, a-t-il souligné, affirmant que les efforts sont concentrés actuellement sur les préoccupations de développement en cours de réalisation à travers des projets programmés en concertation avec les acteurs associatifs dans le cadre du Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT) en phase d'actualisation et d'enrichissement, duquel découleront d'autres schémas régionaux pour l'aménagement du territoire et ainsi des schémas de wilayas.

Une fois élaborés par des bureaux d'études, ces plans contribueront à cerner voire à satisfaire les besoins des citoyens mais aussi à protéger leurs biens pour leur assurer une vie décente en supprimant les obstacles non conformes à cet objectif à travers l'instauration d'un climat économique efficace, soutient M. Merad avant d'appeler les walis à œuvrer dans le cadre d'un plan d'action proactif pour trouver les mécanismes susceptibles de développer leurs collectivités locales à travers la valorisation des atouts dont jouit chaque wilaya dans le souci d'avoir un tissu industriel efficace et productif. (APS)