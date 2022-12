Algérie: Algérie/Chine - Conférence sur la pratique et l'innovation dans la gouvernance urbaine

La 3e conférence de dialogue bilatéral Algérie-Chine s'est tenu jeudi par visioconférence avec pour thème "La pratique et l'innovation dans la gouvernance urbaine", indique, vendredi, un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire.

Cette conférence, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, et l'Académie nationale chinoise de la gouvernance (CNAG), "a été l'occasion d'échanger sur l'aménagement urbain, en passant en revue les expériences et en échangeant les expertises et les bonnes pratiques dans le domaine", ajoute le communiqué.

La conférence s'est déroulée avec la participation de cadres de l'administration centrale et de 14 walis de la République du côté algérien, ainsi que des professeurs et des cadres du côté chinois qui ont présenté trois interventions sur "la pratique innovante dans la gestion urbaine chinoise 2012-2022", "L'innovation institutionnelle dans la gestion des grandes villes" et "Des mesures innovantes dans la numérisation", selon la même source.

Du côté algérien, trois interventions ont été présentées sur "Les problèmes de la gestion urbaine" et "Le rôle de la gouvernance des villes dans l'établissement des principes du développement durable", ainsi que "La gouvernance des nouvelles villes en Algérie: la ville de Boughezoul comme modèle".