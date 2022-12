Congo-Kinshasa: La REGIDESO annonce la numérisation de ses services

La Régie de distribution d'eau (REGIDESO) a annoncé jeudi 29 décembre, au cours d'une conférence de presse à Kinshasa, la numérisation de ses services, dans le souci d'améliorer la qualité de la fourniture d'eau potable à la population. A cette occasion, le directeur général de cette entreprise étatique a présenté le nouveau site Internet de la REGIDESO. Ce site va désormais héberger tous les services.

Le directeur général de la REGIDESO, David Tshilumba, considère que " si la REGIDESO est sérieuse dans le travail, elle doit l'être également dans le digital, parce que le monde aujourd'hui c'est le digital."

Il assure que l'information devra être mise à jour régulièrement. " Je voudrais vous rassurer que l'on ne s'arrête pas seulement à la plateforme site Internet. Avant fin février, vous aurez une application REGIDESO pour vos interactions avec notre entreprise. Ça ne sera pas seulement sur un site web. Nous avons un code SSL, vous pouvez très bientôt faire le # 4022 * et aller sur la plateforme REGIDESO et payer vos factures, même s'il est 2 G, 3 G. Mais là où vous rencontrez des difficultés, c'est pourquoi cette plateforme existe, faites-nous un message ", a-t-il expliqué.

Et ce message se résume à ceci : " envoyez une photo, à la rubrique les urgences, notre call center va le diriger vers le service approprié et notre direction provinciale va s'atteler pour donner la solution le plus vite possible. Nous voulons ce nouveau partenariat. Quand vous avez remarqué une fuite, que nous peut-être on n'a pas remarquée, appelez-nous, envoyez-nous un message, allez sur notre plateforme, soumettez un ticket, nous allons venir plus vite que possible résoudre le problème. "