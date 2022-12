Ile Maurice: Accident mortel à Beau-Plan - Une orpheline, quatre vies fauchées, mille rêves brisés...

Qui annoncera, et quand, à l'une des survivantes de la sortie de route de mercredi, ayant fait quatre morts, qu'elle a perdu sa mère et son frère ? L'adolescente, toujours en soins intensifs, ne le sait toujours pas. Les funérailles des trois membres de sa famille ont eu lieu hier jeudi 29 décembre.

Cet accident d'une rare violence a choqué bon nombre de Mauriciens, mercredi. Une voiture conduite par un homme de 72 ans a fait une sortie de route. Quatre des occupants de la voiture sont décédés, et le chauffeur s'en sort avec des blessures légères. Quant à l'autre survivante de l'accident, Daniella Jeannette, 16 ans, la fille de Clara Angélica Manuel et la soeur d'Angel Christ Josué Jeannette, elle est toujours admise aux soins intensifs et ignore encore le décès de ses proches.

Clara Angélica Manuel, Angel Christ Josué Jeannette, Henri Fred Barret et Marie Doris Catherine Armoogum ont tous trouvé la mort dans un grave accident, mercredi après-midi. Ils se dirigeaient vers le nord du pays lorsque la voiture, une Nissan Bluebird, a fait une sortie de route, percutant un arbre sur l'autoroute, à Beau-Plan.

Le conducteur de 72 ans, un habitant d'Albion et proche de la famille, s'en est sorti avec de légères blessures. Il a été admis à l'hôpital après avoir donné sa version des faits. Il a expliqué qu'il se dirigeait vers le centre commercial La Croisette, à Grand-Baie, et qu'il se trouvait sur la voie lente, lorsqu'il a perdu le contrôle de la voiture dans laquelle ils se trouvaient ses cinq passagers.

Les funérailles de trois des premières victimes de cet horrible accident se sont tenues, hier, à la chapelle ardente de Moura à Petite-Rivière. Les dépouilles de Marie Doris Catherine Armoogum et de Clara Angelica Manuel, encadraient celui de l'adolescent, Angel Christ Josué Jeannette. Les nombreux pansements sur différentes parties des corps témoignaient de l'impact de l'accident. Des proches et amis de la famille étaient présents.

Ils n'arrivaient pas à retenir leurs émotions. Laura, la soeur de Clara Angélica Manuel, a expliqué que cette dernière avait posté une photo de ses enfants et de son copain, Henri Fred Barret, quelques minutes avant l'accident. "Elle avait écrit qu'elle était heureuse d'être entourée des siens et qu'ils allaient passer une jour née mémorable . Ils s'étaient d'abord rendus à Casela, mais il y avait trop de monde. Ils ont alors décidé de se rendre dans le Nord", pleure la jeune femme. Marie Doris Catherine Armoogum, mère d'un garçon et tante de Clara Angélica Manuel, s'était jointe à eux, pour la sortie.

Le corps d'Henri Fred Barret, un Réunionnais, se trouve toujours à la morgue de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, à Port-Louis. La police attend l'arrivée de ses proches pour le leur remettre. Ce dernier, âgé de 50 ans, était arrivé à Maurice, le 22 décembre, pour passer les fêtes avec Clara Angélica Manuel, qu'il fréquente depuis bientôt une année, et ses proches. Le couple était aux anges, et Clara Angélica Manuel, qui était employée comme caissière, avait demandé quelques jours de congé pour passer du temps avec ses proches.

"Ma soeur était une maman exemplaire. Ses enfants étaient tout pour elle. Son fils était son bras droit. C'est tellement difficile de perdre quatre personnes ainsi. On avait prévu une fête pour le Nouvel an", explique Laura. Elle ajoute qu'elles sont issues d'une grande famille de sept soeurs et deux frères, et que ses parents, Marie-Claire et Joseph, sont accablés par ces disparitions. Joseph venait de célébrer ses 75 ans avec ses enfants.

Laura était au travail et, en surfant sur Facebook, elle a vu la photo de la voiture, une Nissan Bluebird, qu'elle a aussitôt reconnue. Elle a appelé sa soeur qui n'a pas répondu. La boule au ventre, elle sentait que quelque chose clochait, car Clara Angélica Manuel avait toujours son téléphone entre les mains et lui répondait constamment. Elle a composé le numéro de sa nièce, et c'est un policier qui lui a répondu. Il lui a annoncé d'emblée le décès de sa soeur. Il devait par la suite lui annoncer le décès de sa tante, puis de son neveu. Les proches des victimes se sont vite rendus à l'hôpital.

L'autopsie des victimes a eu lieu dans la nuit. Le décès d'Henri Fred Barret et de Marie Doris Catherine Armoogum a été attribué à un choc dû à de blessures multiples. Clara Angélica Manuel a été tuée sur le coup à la suite d'un choc causé par des blessures à la poitrine, tandis que l'adolescent est décédé d'une lacération de l'aorte. L'alcootest du chauffeur s'est révélé négatif.