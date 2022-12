Ile Maurice: Covid-19 et St-Sylvestre - Les réflexes à adopter pour tenir le virus éloigné

La forte affluence dans les transports en commun, dans les centres commerciaux et supermarchés, entre autres, pour les fêtes de fin d'année, fait craindre une recrudescence du Covid-19.

Pour l'heure, il n'en est rien et une baisse de nouveaux cas a même été notée, du moins à l'officiel, et selon les résultats des tests PCR effectués. De 91 nouveaux cas, le 16 décembre, ce nombre est passé à 61, le 23 décembre. Selon certaines sources, 200 à 250 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés quotidiennement, d'après les résultats des "Rapid Antigen Tests" réalisés. Doit-on porter un masque, d'autant plus que cette période est propice aux rassemblements en famille ou entre amis ? Quels sont les bons réflexes à avoir ? On t'explique tout avec le Dr Vasantrao Gujadhur.

Vacciné ou non, est-ce qu'un test est nécessaire avant de se rendre à une soirée ou de recevoir des invités ?

Oui et non. Oui, un test peut participer à la sécurisation des festivités. Il détectera ceux d'entre nous qui sont les plus susceptibles d'être contagieux mais il faut réaliser que ces tests ne permettent pas, à eux seuls, d'atteindre le risque zéro. Il est tout d'abord essentiel de le réaliser pleinement. Il faut également être conscient qu'un test effectué hier ne garantit pas que vous soyez négatif aujourd'hui. Un test antigénique* effectué le jour même, non plus, car celui-ci a des performances limitées. La prudence reste donc de mise et un test antigénique négatif ne doit pas être un prétexte pour ne plus respecter les gestes barrières. Il s'agit d'un élément de sécurisation, qui doit s'additionner aux gestes barrières, et non les remplacer.

Pendant cette période, les gens sont en grand nombre dans les magasins et centres commerciaux pour acheter des cadeaux, faire leurs courses et ils participent aux offices religieux, etc. Comment faire pour limiter les contacts avant d'assister à un repas, surtout en présence de personnes âgées ou vulnérables ?

Si un bain de foule s'impose, les bons réflexes sont à reprendre. Tu mets un masque chirurgical neuf avant de sortir et tu t'assures qu'il couvre toujours ta bouche et ton nez. Évite les masques en tissu car ils sont moins efficaces. Évite également de manipuler ton masque. Une fois qu'il est en place, ne le touche plus, sauf pour le retirer par le biais des élastiques. Il faut toujours avoir dans son sac un petit flacon de solution hydro-alcoolique. Tu l'utilises avant de mettre ton masque et au retrait de celui-ci. Toutes les solutions hydro-alcooliques ne se valent pas et je t'encourage à prendre conseil auprès de ton pharmacien. À titre personnel, je favorise les gels, qui comprennent plus de 70 % d'éthanol. Essaie de garder tes distances avec les autres clients.

Il n'est pas évident de respecter la distance physique lors de retrouvailles en famille ou entre amis. Quels sont vos conseils pour passer tout de même un bon moment ?

C'est difficile, en effet... Nous connaissons tous aujourd'hui les gestes barrières et l'idéal est bien entendu de tous les respecter. En pratique, nous avons néanmoins tous des choses que nous sommes prêts à sacrifier et d'autres non. Les contacts directs avec nos familles sont aussi nécessaires à notre santé, définie dans la constitution de l'Organisation mondiale de la santé comme "un état de complet bien-être physique, mental et social" et non comme une absence de maladie ou d'infirmité. On peut éventuellement jouer sur leur nombre, les limiter sans les interdire...

Tout n'est pas noir ou blanc, et la limite que les convives* traceront variera selon les groupes. Je vous conseille surtout d'initier une discussion familiale avant le réveillon afin que tout le monde s'accorde au préalable sur les comportements à adopter pendant la fête. Certains arrangements pratiques pourront ensuite aider à limiter les risques : positionner des flacons de solution hydro-alcoolique à des endroits stratégiques de la maison (à l'entrée, aux toilettes, etc.... ), privilégier les pièces spacieuses et les grandes tables, définir des places assises et aérer régulièrement.

Je pense qu'il est également important de faire preuve de flexibilité. Si un convive développe, avant la fête, des symptômes ressemblant à une infection au Covid-19 (toux, fièvre, perte de goût/d'odorat, ... ), il est important qu'il ne se présente pas et ne soit pas gêné d'annuler à la dernière minute.

Pendant ces fêtes, que conseillez-vous pour limiter les contacts ?

Pour l'apéritif, il vaut mieux miser sur des mises en bouche dressées sur des assiettes individuelles que dans des bols dans lesquels tout le monde plongera la main. Idem pour le repas, mieux vaut des assiettes dressées que des plats communs. On peut également agir sur les distances interpersonnelles. Durant l'apéritif, privilégiez les places assises et disposez les sièges en essayant de maximiser les distances. Durant le repas, dressez la plus grande table possible en jouant éventuellement sur des rallonges.

Pour le plan de table, il est préférable de rester entouré de personnes appartenant au même foyer, même si cela est un peu moins convivial. On peut également veiller à ce que les personnes les plus fragiles ne soient pas assises à côté de celles, qui ne sont ni guéries, ni pleinement vaccinées. Je peux encore vous conseiller de veiller à ce que les verres, serviettes, couverts ne s'échangent pas. Et puis, pourquoi ne pas encourager tout le monde à se laver les mains avant de passer à table, de même qu'à la fin du repas ? L'eau et le savon peuvent très bien faire l'affaire et même hors pandémie de SARS-CoV-2, c'est une excellente habitude à prendre et à conserver.

Il y a aussi le rangement et le nettoyage après le départ des invités... le risque d'infection existe-t-il toujours et comment le limiter ?

Le risque existe en effet. Pour le réduire, je vous conseille avant tout d'aérer ! De bien vous laver les mains ou les désinfecter avec la solution hydro-alcoolique après avoir rempli votre lave-vaisselle et jeté les serviettes des convives... Évitez toujours de vous toucher le visage entre le moment où vous touchez des éléments, qui ont été en contact avec la sphère ORL (nez et bouche en particulier) de vos convives et le moment où vous vous laverez les mains. Faites tourner votre lave-vaisselle à un minimum de 60°C.

Si vous n'avez pas de lave-vaisselle, laissez tremper les verres et couverts dans de l'eau très chaude après un premier rinçage. Pensez à désinfecter les sanitaires. J'ai personnellement un penchant pour l'eau de Javel, qui a largement fait la preuve de son efficacité. Passez une lingette désinfectante sur les surfaces les plus touchées par vos convives (par exemple, les poignées de porte et les robinets... ). Toutes ces précautions sont inhabituelles dans notre société et elles peuvent paraître lourdes à appliquer. Mais elles sont utiles pour notre santé, pour la santé en général et pour que les fêtes puissent ne laisser que de bons souvenirs.

Le dico

*Test antigénique : Le test antigénique permet de savoir rapidement si une personne est contaminée au Covid-19 ou pas.

*Convives : Personnes invitées à un repas en même temps.