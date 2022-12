Ile Maurice: Après un incendie - Les Théodore vivent à 17 dans une maison

Il était 16 heures en ce vendredi 21 novembre. Lorsque leur monde est parti en fumée... Les membres de la famille Théodore, qui habitent Batterie-Cassée, ont perdu leur maison et tout ce qu'ils avaient dans un terrible incendie. Aujourd'hui, ils ont trouvé refuge chez des grands-parents et vivent à 17 sous le même toit ; parmi, sept enfants.

Touchés par leur sort, des jeunes de la capitale, plus précisément de Résidence Vallijee et Roche-Bois, de même que le Comité Soutien Éducation Populaire (CSEP), se sont donné une mission : reconstruire la maison des sinistrés. Les choses avancent lentement, mais sûrement.

"On était quatre familles à habiter là. Je travaillais et mes enfants étaient à la maison en compagnie de leurs grands-parents lorsque le drame s'est produit. Le feu a démarré à l'arrière de la maison et a tout saccagé sur son passage", relate Oralina Théodore, qui travaille à la gare Victoria, dans une boutique spécialisée dans la vente de boissons. Depuis cette tragédie, Oralina s'est installée chez ses parents.

Parmi ceux qui viennent en aide à la famille : Kevin Boojhowon du CSEP. Il a fait appel à Ashvin Pothano, connu comme PothaKnows sur les réseaux sociaux - qui habite lui aussi Roche-Bois. Ce dernier a ainsi lancé une collecte de fonds via la plateforme Met Enn Koste. Le but : récolter Rs 50 000. Et bonne surprise, il a reçu Rs 62 000. "Aujourd'hui, quand nous avons une certaine influence sur les réseaux sociaux, on doit savoir mettre cela au service de la société. Je ne pouvais rester insensible face à l'appel de Kevin et de cette famille surtout que je suis un enfant de la région de Roche-Bois. C'est un projet auquel je voulais participer", confie Ashvin Pothano.

Afin de favoriser la transparence et afin que tous ceux ayant participé aient une visibilité sur l'avancement des travaux, le montant demeurera sur le compte et sera utilisé au fur et à mesure. Ils ne sont pas seulement fortiches en slogans marketing. Mais ils ont aussi le coeur sur la main. Les membres de l'équipe de la quincaillerie Bric-Brick Hardware Ltd, sise à Roche-Bois, ont aussi fait don de matériaux, notamment de macadam et rocksand pour aider les Théodore. Pour la reconstruction, les jeunes feront appel à d'autres bénévoles, dont des maçons qui ont accepté de donner un coup de main. Tous sous la supervision du jeune Gregory Rabaille, lui aussi du CSEP.

Cependant, malgré tout, "il faut encore qu'on trouve 70 feuilles de tôle, 900 briques et du ciment. Bien sûr nous savons que nous pouvons compter sur l'aide des Mauriciens. Si tout se passe bien, on pourra démarrer la construction en janvier", affirme Kevin Boojhowon. Tous les bénévoles espèrent que la générosité légendaire de nos compatriotes accomplira une nouvelle fois des miracles.