Ile Maurice: Emploi saisonnier - Une aubaine pour les jeunes face au coût élevé de la vie

Espaces commerciaux, restaurants ou encore secteur hôtelier. Les opportunités d'emploi saisonnier sont en hausse, plus particulièrement en cette fin d'année. Plusieurs entreprises embauchent et c'est l'occasion pour les jeunes d'acquérir de l'expérience professionnelle tout en percevant un salaire qui leur permet de faire face à la cherté de la vie.

Aides, vendeurs, assistants, serveurs ou encore caissiers. Ce sont autant d'opportunités que des jeunes de 16 ans ou plus, notamment des collégiens et des school leavers, ou encore ceux qui cherchent un emploi à temps partiel, peuvent saisir dans divers hypermarchés ou magasins. De nombreuses entreprises recrutent également via les réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, plusieurs groupes, tels que Urgent Job Vacancies Mauritius 2022, relaient les annonces des restaurants du Nord qui sont à la recherche de collégiens âgés de 16 ans ou plus et habitant dans des régions telles que Port-Louis ou Curepipe pour travailler comme serveurs.

Ils précisent, entre autres, que des lettres de consentement des parents ainsi que des copies de leur pièce d'identité doivent être présentées par les collégiens demandeurs d'emploi, afin de s'assurer que tout soit fait dans la transparence. Les supermarchés et les malls tels que Bagatelle ou Cascavelle, de leur côté, ouvrent aussi les portes des emplois saisonniers aux jeunes collégiens et étudiants qui se transforment en caissiers, aides ou employés de rayon en cette période de fin d'année.

Formation adéquate

Au centre commercial de Flacq-Coeur de Ville, alors que l'ambiance et la foultitude des visiteurs décrivent bien cette fin d'année et des ventes en hausse, les jeunes sont nombreux à travailler dans différents magasins ou encore au supermarché Super U qui a embauché une quarantaine de collégiens comme helpers, pour l'emballage des cadeaux, comme caissiers ou comme employés de rayon.

"Chaque année, nous accueillons des jeunes étudiants qui travaillent sur une base temporaire car malgré le personnel conséquent existant, il est difficile de garder le rythme, les ventes sont généralement en hausse en cette periode. Nous recrutons surtout des collégiens de School Certificate ou Higher School Certificate", confie la direction de Super U de Flacq.

Ces jeunes reçoivent une formation adéquate de la part des employés permanents. Ils se familiarisent avec les responsabilités et développent des compétences professionnelles tout en établissant de bonnes relations sur leur lieu de travail. "Étant donné qu'ils sont nouveaux dans le monde du travail, nous faisons de notre mieux pour les aider. À la fin, ils reçoivent une lettre de recommandation et leur allocation mensuelle." L'occasion aussi pour beaucoup d'entre eux de gagner une somme d'argent décente et de subvenir à leurs dépenses personnelles, une aubaine en ces temps marqués par le coût élevé de la vie.

Malgré l'inflation, enfants, parents, jeunes et touristes sont nombreux à faire leurs achats dans ce centre commercial toute la journée durant les jours précédant le Nouvel An. L'ambiance festive se fait sentir après deux ans de bouleversements liés au Covid-19. "Après deux années de détresse liées à la pandémie, cette fois les choses reviennent à la normale et je pense que les gens profitent de leurs achats pour faire plaisir à leur famille après avoir travaillé dur pour avoir une vie stable. E

n fin de compte, les ventes sont en hausse et nous devons parfois prolonger les heures de travail. Avoir ces jeunes pour travailler nous aide vraiment, et nous sommes heureux de pouvoir leur donner aussi la possibilité de subvenir à leurs propres besoins", souligne la direction de Super U à Flacq-Coeur de Ville.