Cameroun: FestiPesana - Les lauréats de la 4e édition sont connus

Les prix aux gagnants ont été remis le 20 décembre dernier au cours d'une cérémonie organisée à Bangangté, département du Ndé, région de l'Ouest-Cameroun.

Il y a eu du jeu et de l'enjeu au cours de la 4e édition. Le festival de danse FestiPesana a encore fait des heureux gagnants. C'est à la suite d'un concours très relevé qui a vu la participation de plusieurs danseurs. La démarche a été de tourner une vidéo où le candidat danse sous une musique de l'artiste chorégraphe et chanteuse, Pesana, et par ailleurs promotrice dudit festival de danse. Cette vidéo est publiée sur la page Facebook de la promotrice. Le jury populaire étant le nombre de like cumulé de ses followers.

Ainsi dans la catégorie " danse avec nos grands-parents ", le 1er prix est revenu à Jean Marie Kweukeu. Le lauréat a empoché la somme de 100 000 Fcfa. Le 2e prix à Emmanuel Noukeu avec une enveloppe de 60.000 Fcfa. Marthe Nganteu quant à elle reçoit 40.000 Fcfa pour son 3e prix.

Pour la catégorie " challenge de perte de poids ", le prix de la promotrice est remis à la candidate Justine. Il s'agit d'une machine à coudre dotée de la technologie de pointe, encore appelée " machine fait tout de dernière génération ". Dans ce challenge, il fallait juste suivre la promotrice dans ses entraînements sportifs et de bien-être être sanitaire, axés sur les astuces de comment perdre le poids en très peu de temps et sans recourir aux produits. La gagnante a perdu 11 kg en moins de six semaines. Pour la promotrice, c'est une façon de préserver des gens contre des maladies dont l'origine provient d'excès de poids.

Le prix de participation d'une enveloppe de 15.000 Fcfa a été remis à Didiane et à Léopoldine.

" Notre coeur bat pour les autres " a conclu Pesana Petnga au terme de la 4e édition de ce festival qui consacre la danse comme l'agréable d'une vie et surtout comme développement intégral de l'homme.