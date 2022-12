Algérie: Coopération économique - Intense activité en 2022 couronnée par d'importants accords

ALGER — L'Algérie a mené, en 2022, une intense activité au titre de la coopération économique bilatérale et régionale, permettant de sceller de nombreux accords stratégiques, d'engager des projets structurants et de fixer des objectifs ambitieux renforçant la position du pays à l'échelle internationale.

En effet, cette période a été marquée par l'organisation de nombreuses visites de délégations officielles et d'hommes d'affaires, d'activités et de rencontres bilatérales ainsi que des conférences régionales, consolidant les liens existant entre l'Algérie et ses partenaires à l'échelle internationale et traduits par la signature de plusieurs accords bilatéraux, de mémorandums d'entente, de conventions et de contrats économiques.

Dans ce contexte, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a mené, durant l'année qui s'achève, une action diplomatique des plus intenses, visant le renforcement de la coopération bilatérale avec plusieurs pays frères et amis, notamment dans le cadre des visites officielles qu'il a effectuées en Egypte, au Qatar, au Koweït, en Turquie ainsi qu'en Italie.

Le président Tebboune avait eu, aussi, à accueillir, à Alger, de nombreuses délégations présidentielles et ministérielles durant l'année 2022, des visites qui ont démontré la place dont jouit l'Algérie sur la scène internationale et son rôle central dans la contribution à la sécurité et à la stabilité dans la région, dans le pourtour méditerranéen, en Afrique et au delà.

Ces visites ont, en outre, été couronnées par la signature d'accords et de conventions englobant divers domaines de coopération, devant aboutir à l'élargissement de la coopération économique entre l'Algérie et divers pays.

Parmi ces accords signés, il y a lieu de rappeler ceux portant sur l'ouverture de liaisons aériennes, notamment avec l'Ethiopie et le Venezuela, les accords gaziers avec l'Italie, la Turquie, la Slovénie et la Tchéquie, ainsi que d'autres conventions de partenariat signées avec la France, l'Egypte, Cuba et des pays africains portant sur plusieurs domaines économiques, à l'instar de l'industrie, de l'agriculture, des énergies renouvelables, du médicament et des travaux publics.

Un retour en force sur la scène internationale

A l'échelle arabe, l'Algérie a organisé le 31ème Sommet de la Ligue arabe, les 1 et 2 novembre 2022. Cet évènement a réaffirmé le retour de la diplomatie algérienne sur la scène régionale et internationale, et constitué l'occasion idoine de refonder l'action arabe commune et la coopération économique.

Lors de ce sommet, l'Algérie a réitéré sa disponibilité à développer la coopération arabe conjointe dans les domaines économique et social en vue d'approfondir les liens entre les pays de la région, en appelant à la levée de toutes les entraves aux échanges commerciaux interarabes dans le cadre de la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE).

Sur le plan africain, l'Algérie a également multiplié les initiatives en 2022, en mettant l'accent sur le renforcement des liens avec l'Afrique, à travers la mise en œuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) et le développement des projets d'infrastructure intra-africains à l'image de la transsaharienne, du gazoduc Algérie-Nigéria et du projet de la fibre optique.

Ces projets structurants ont connu une évolution notable en 2022, avec des actions concrètes accomplies, devant permettre la concrétisation de ces projets sur le terrain.

S'agissant du projet du Gazoduc transsaharien (TSGP) devant acheminer le gaz nigérian à l'Europe en passant par le Niger puis l'Algérie, qualifié par le Président Tebboune d"œuvre africaine majeure", un mémorandum d'entente a été signé en juillet dernier à Alger lors de la 3e réunion ministérielle tripartite Algérie-Niger-Nigeria.

La coopération bilatérale a été confortée, par ailleurs, par la signature, la mi-octobre à Alger, d'une convention-cadre entre le ministère de l'Industrie et le groupe italien de construction automobile FIAT, filiale du groupe Stellantis, pour la réalisation d'un projet de production de véhicules touristiques et utilitaires légers à Oran (Ouest d'Alger).

Cet accord a consacré les relations privilégiées entre l'Algérie et l'Italie, et les liens économiques solides entre les deux pays, remontant à plusieurs décennies.

Devant cette dynamique que connaît la coopération économique à l'échelle internationale, l'Algérie ambitionne de rejoindre la famille des BRICS en 2023.

"L'économie nationale commence à se redresser, des institutions internationales rigoureuses en témoignent, à l'instar de la Banque mondiale (BM) qui reconnait le progrès réalisé par l'Algérie en la matière, notamment en ce qui concerne la revalorisation du Dinar algérien", avait souligné le Président Tebboune lors de la réunion gouvernement-walis, tenue fin septembre, assurant que ce progrès fait du projet d'adhésion de l'Algérie au groupe des BRICS "un objectif réalisable".