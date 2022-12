Angola: João Lourenço déjà à Brasilia pour l'investiture de Lula da Silva

Brasília — Le chef de l'État angolais, João Lourenço, est arrivé ce vendredi après-midi à Brasília où il assistera, dimanche 1er janvier 2023, à l'investiture du président Luís Inácio Lula da Silva.

À la base aérienne militaire de Brasília, João Lourenço a été reçu par le secrétaire du ministère brésilien des Relations extérieures en charge des Négociations bilatérales pour l'Afrique et l'Europe de l'Est, Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega.

Accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, l'homme d'État a également reçu les salutations de hauts responsables de l'État angolais, tels que le ministre des Relations extérieures, Téte António, et l'ambassadeur angolais au Brésil, Florêncio de Almeida.

Au moins 17 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants de 120 pays, devraient assister à l'investiture de Lula, parmi lesquels le Président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, ainsi que celui d'Allemagne, le roi d'Espagne et les dirigeants de l'Argentine, de la Bolivie, de la Colombie, du Chili, de l'Équateur, du Paraguay et de l'Uruguay.

L'acte aura trois moments, le premier se tiendra au Congrès national, suivi d'un autre au Palais présidentiel (Palácio do Planalto) et, enfin, le dernier au siège du ministère des Relations extérieures (Palacio do Itamaraty).

La coopération technique entre l'Angola et le Brésil a commencé à prendre forme en 1980 avec la signature de l'Accord de coopération économique, scientifique et technique, le 11 juin de la même année.

Dans le cadre de cet accord, l'Angola et le Brésil ont développé une coopération dans les domaines de la santé, de la culture, de l'administration publique, de la formation professionnelle, de l'éducation, de l'environnement, des sports, des statistiques et de l'agriculture.

Le Brésil a été le premier pays à reconnaître l'indépendance de la République d'Angola.