Cote d'Ivoire: Prise en charge des populations clés - L'Ong "Initiative pour le bien-être" insiste sur la discrétion du corps médicale

Le président de l'Ong " Initiative pour le bien-être humain (Ibh) ", Dr Désiré Honlé Tédié, appelle les personnels de la santé à préserver les informations concernant les populations clés qu'ils suivent. C'était le 28 décembre 2022, lors d'une causerie-débat organisée par l'Ong Ruban Bleu, à Yopougon.

La rencontre portait sur le suivi de la qualité de la réception des patients en milieu sanitaire, en particulier des populations clés. A savoir, les usagers de drogue, les personnes en milieu carcéral, les travailleuses du sexe, les Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (Lgbt).

" Je ne dirai pas des dérives, mais le constat c'est qu'il y a quelques fois des avaries dans la réception, l'encadrement et les soins des patients ", a déclaré Dr Tédié Désiré qui soutient que " le problème se situe au niveau de l'application réelle de cette réglementation qui entoure ces faits en plus du code de déontologie médical ".

Il attire à ce titre l'attention de ses collègues et administrateurs de santé, à veiller à l'application de cette réglementation dans son entièreté, qui est d'ores et déjà à la disposition de tous les centres de santé en Côte d'Ivoire, surtout pour les populations clés et autres personnes vulnérables.

Comme l'adage le dit, poursuit le médecin, " je ne regarde ni sa religion, ni sa provenance, mais quel est son mal ". Pour la simple raison que chaque patient a le droit d'être bien reçu par tout soignant dans les centres médicaux, principalement les médecins.

" Aucun patient n'a le droit d'être refusé pour des soins. Aussi, en cas d'impossibilité pour le patient de payer les soins, il existe des moyens mis à la disposition par l'Etat pour le prendre en charge ", ont reconnu les responsables d'Ong présents à cette causerie-débat.

De plus, Dr Tédié Désiré a recommandé la diversification des services de consultation dans les centres de santé, le renforcement de la capacité des salles d'accueil, plus d'agents de santé à travers la délégation de tâches. Ces solutions proposées contribueraient à réduire l'affluence au niveau des centres médicaux et à lutter contre les avaries.

Technicien de laboratoire au district sanitaire Yopougon ouest-Songon, Sahiri Jean Bosco a encouragé les populations clés à fréquenter les centres sanitaires et dans la patience, tout en reconnaissant qu'elles sont souvent rejetées ou marginalisées.

En cas de refus de soins, il leur a recommandé le recours à l'administration, aux boîtes à suggestion pour déposer des plaintes. L'usage des réseaux sociaux pour se plaindre doit être banni, a-t-il déclaré.

Le coordonnateur prévention à l'Ong Ruban rouge CI, Avit Bertrand, s'est réjoui de cette initiative de Ruban Bleu qui vient contribuer à l'amélioration de l'exercice des droits des personnes vulnérables et marginalisées, et à la progression de l'égalité des genres en Côte d'Ivoire.

L'Ong Ruban bleu a été créée le 2 avril 1998 avec pour mission principale, l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables et des enfants, en particulier des enfants en conflit avec la loi, les enfants orphelins et victimes du Vih.