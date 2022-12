Afrique de l'Ouest: BRVM - Forte augmentation de plus 1495 milliards FCFA de la capitalisation des actions en fin d'année 2022

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a fini l'année 2022 avec une forte augmentation de 1495,079 milliards de FCFA à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 30 décembre 2022.

Cette capitalisation est en effet passée de 6065,098 milliards de FCFA la veille à 7560,177 milliards de FCFA ce vendredi 30 décembre 2022. A l'origine de cette forte hausse, il y a la première cotation des 14 990 207 actions d'Orange Côte d'Ivoire à la BRVM ce vendredi 30 décembre 2022 avec un cours de référence de 9 500 FCFA. A la fin de la séance de cotation, le cours de l'action Orange Côte d'Ivoire s'est affiché à 10 210 FCFA, soit une augmentation de 710 FCFA.

Les autres activités du marché ont clôturé l'année 2022 en vert. La capitalisation du marché obligataire est ainsi passée de 8903,972 milliards de FCFA le jeudi 29 décembre 2022 à 8926,897 milliards de FCFA ce vendredi 30 décembre 2022, soit une hausse de 22,925 milliards.

Il en est de même de la valeur totale des transactions s'est établie à 2,781 milliards de FCFA contre 1,015 milliard de FCFA le jeudi 29 décembre 2022.

L'indice BRVM composite (l'indice générale de la Bourse) a enregistré une hausse de 0,85% à 203,22 contre 201,50 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10 (indices des 10 valeurs phares de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,81% à 165,58 points contre 166,93 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,94% à 770 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (+6,38% à 2 000 FCFA), Total Sénégal (plus 5,63% à 2 535 FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (plus 3,79% à 6 850 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 1,89% à 4 585 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,32% à 950 FCFA), BOA Sénégal (moins 5,41% à 2 450 FCFA), BOA Mali (moins 3,45% à 1 400 FCFA), Société Générale Côte d'Ivoire (moins 3,29% à 11 605 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,23% à 750 FCFA).