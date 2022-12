Sénégal: Expo sur "Monuments bulgares sous la protection de l'Unesco" - Le patrimoine Bulgare revisité à l'Ucad

La bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop a accueilli ce mois de décembre une exposition des monuments bulgares, inclus dans la liste des sites du patrimoine culturel et naturel mondial. Une occasion pour les autorités des deux pays de plaider pour le renforcement des relations culturelles et universitaires et entre les deux pays.

En prélude du 65e anniversaire de l'adhésion de la Bulgarie à l'Unesco et aux 75 ans de la fondation de l'organisation onusienne, l'ambassade de la Bulgarie a organisé une exposition (française, anglaise et bulgare) pour faire connaître au monde estudiantine son patrimoine culturel. Le point culminant de l'exposition est la promotion de la beauté des monuments bulgares inclus dans la liste des sites du patrimoine culturel et naturel mondial. L'exposition est consacrée aux 65 ans de l'adhésion de la Bulgarie à l'Unesco et aux 75 ans de la fondation de l'organisation, présentant 21 panneaux : 13 panneaux d'information et 8 panneaux photographiques. Les photographies sont du grand photographe bulgare Ivo Hadjimishev.

Pour le Pr Rennie Yotova, Déléguée de l'Organisation internationale de la francophonie (Oif) à l'enseignement du français dans le monde cette exposition est une occasion pour le renforcement des relations entre les deux pays. " Les peuples bulgare et sénégalais ne se connaissent bien pas alors qu'ils sont deux membres de l'organisation de la francophonie ", déclare- t- elle. Selon elle, ces deux pays partagent plusieurs valeurs similaires. " Le Sénégal et la Bulgarie sur le plan culturel et éducatif contribuent à la meilleure connaissance des deux pays membres de l'Organisation internationale de la Francophonie qui partagent les mêmes valeurs de solidarité, d'enrichissement mutuel des peuples par leur meilleure connaissance et d'un enseignement de qualité au profit des jeunes qui permettent un meilleur vivre-ensemble ", fait- elle savoir. Elle a expliqué que cette exposition est la suite d'un long processus de rapprochement des pays sur le plan culturel.

" Dans le cadre du programme des Journées de la Bulgarie au Sénégal, un numéro thématique du Journal littéraire bulgare consacré à la littérature et à la culture sénégalaises, a paru en novembre ", se réjouit-elle en précisant que le public bulgare a découvert pour la première fois des auteurs sénégalais comme Mariama Ba, Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr et d'autres.

Pour sa part, Dr Alioune Badara Kandji, le doyen de la Faculté des lettres a salué cette exposition qui, selon lui, est une occasion d'élargir la coopération universitaire entre les deux pays. " Au-delà des relations et des échanges qui existent entre les facultés des lettres des deux pays, le renforcement des relations entre les universités de Sofia et de Dakar dans d'autres facultés est une opportunité à exploiter ", affirme-t-il. Selon lui, la célébration de la journée sénégalaise par l'université de Sofia montre que " le dialogue des cultures entre les deux pays est devenue une réalité ". " Le rapprochement culturel entre Sofia et Dakar est un exemple dans ce monde marqué par la montée des antagonismes entre les peuples ", déclare Dr Kandji.

Pour les invités de l'exposition, étudiants, enseignants et la communauté universitaire, un court métrage représentatif de la richesse culturelle et historique de la Bulgarie a été projeté, en français, réalisé par le Ministère du Tourisme de la République de Bulgarie.

En 2023, la capitale bulgare Sofia accueillera des Journées de la culture sénégalaise.