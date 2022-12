Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Décembre 2022

Burkina Faso : Centre d’entraiment de Po- Un mouvement d’humeur affole les Ouagalais

Le chef de corps du Centre d’entraînement commando de Po a été relevé de ses fonctions, a confié à Oméga des sources sécuritaires. Selon nos informations, le Capitaine Anicet Bado va gérer les affaires courantes, en remplacement du commandant du centre, le chef de bataillon Rodrigue Compaoré, jusqu’à la nomination d’un nouveau chef de corps. Vendredi dans la mi-journée, des soldats du Centre d’Entrainement Commando et de Formation aux Opérations Spéciales de Po (Centre-sud) avaient arrêté, l’adjoint du chef de corps et le trésorier, avait confié plus tôt à Oméga une source sécuritaire ajoutant « la fuite » du chef de corps. La source avait indiqué qu’il s’agissait d’un mouvement d’humeur. Les soldats exigeaient principalement, la démission de leur commandant, le chef de corps. Dans leurs revendications, ils exigeaient aussi le paiement des primes des stages déroulés, les missions intérieures et l’alimentation des hommes lorsqu’ils sont en permission ou en mission, indique notre source. (Source : Omega)

Côte d’Ivoire : Feu d’artifices -Les voies qui seront fermées le 31 décembre 2022

Les populations ivoiriennes sont en pleine célébration des fêtes de fin d’année. Pour une meilleure sécurité de la ville d’Abidjan, la Police ivoirienne a pris de nombreuses mesures dont la fermeture de certaines voies.Ainsi, le 31 décembre 2022, il est annoncé la fermeture du pont De Gaule dans le sens Plateau-Treichville à partir de 18h 30. A 23 heures, le boulevard lagunaire et le pont De Gaule dans les deux sens seront fermés. Aussi, il est indiqué qu’à partir de minuit, le pont Félix Houphouët-Boigny sera complètement fermé. Toutefois, il est prévu des déviations. « Les usagers en provenance d’Adjamé sont invités à passer par l’Indénié, la Pharmacie Reboul, l'Avenue 13, le boulevard Garde, le cercle du Rail et descendre sur le boulevard de la paix pour rejoindre le pont Félix Houphouët-Boigny. Ce pont restera ouvert à la circulation automobile durant toute la soirée et sera fermé 30 min avant les lancées et ouvert aussitôt. », lit-on dans le plan de circulation publié par la Direction générale de la police nationale (Dgpn).(Source : fratmat.info)

Mali : Affaire 46 soldats- Ils ont été condamnés à 20 ans de prison

La Cour d’Assises spéciale de Bamako a eu la main lourde contre les militaires ivoiriens. Interrompu dans l’après-midi d’hier jeudi 29 décembre 2022, le procès des 46 soldats ivoiriens arrêtés à Bamako depuis juillet 2022 pour « mercenariat » a repris ce vendredi 30 décembre, à la Cour d’Appel de Bamako. L’audience s’est tenue à huis clos sous haute sécurité. Seuls les juges, les avocats, l’huissier de séance et les accusés. Les mis en cause ont tous plaidé non coupables pour les charges retenues contre eux, à savoir « association de malfaiteurs, attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, détention, port et transport d’armes et de munitions de guerre ou de défense intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler gravement ». Finalement, c’est en début d’après-midi que le verdict est tombé. Créée spécialement pour juger les militaires ivoiriens, la Cour d’Assises les a condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et deux millions d’amendes. Les trois dames qui faisaient partie de ce groupe, libérées depuis septembre dernier « pour des raisons humanitaires » ont été condamnées par contumace à la peine de mort. (Source : abamako.com)

Bénin : Elections- L’opposition retrouve les législatives

Contrairement à 2019, l'opposition béninoise va participer aux prochaines élections législatives. Depuis vendredi 23 décembre 2022, la campagne électorale pour les législatives du 8 janvier bat son plein au Bénin. Sept listes sont en lice pour ces joutes électorales plus inclusives que celles de 2019 auxquelles aucun parti d'opposition n'avait pris part. Seuls deux partis politiques de la majorité présidentielle, l'Union progressiste et le Bloc républicain s'étaient partagés les 83 sièges de députés aux élections du 28 avril 2019. Pour le scrutin du 8 janvier prochain, la liste des Démocrates, formation politique de l'ex-président, Thomas Boni Yayi a été validée par la Commission électorale nationale autonome (Céna). Plus de six millions d'électeurs sont appelés à renouveler 109 sièges (le nombre de députés ayant augmenté à l'issue du Dialogue politique de 2019) de la neuvième législature. Depuis 2016, le Bénin est dirigé par Patrice Talon, réélu en 2021 avec 86% des voix pour un deuxième mandat de cinq ans.

Sénégal : Ousmane Sonko- « Nous déplorons le comportement de certains manifestants qui ont hué et harcelé monsieur Pape Djibril Fall »

« Je félicite les organisateurs et tous les Sénégalais qui sont venus massivement contribuer à la réussite du rassemblement contre le détournement des deniers publics, à l’initiative de la Société civile à la Place de l’Obélisque. Toutefois, il nous a été rapporté quelques incidents inappropriés pour la circonstance. Nous déplorons le comportement de certains manifestants qui ont hué et harcelé monsieur Pape Djibril Fall. De telles attitudes n'apportent rien au combat que nous menons contre les graves dérives du régime de Macky Sall. J’appelle la Société civile, les partis politiques et l’ensemble des citoyens épris de transparence, de démocratie et de justice, à se donner la main dans le respect mutuel, indépendamment de nos formes d’organisations, pour combattre et vaincre définitivement les travers qui plombent notre République et qui font peser de lourdes menaces sur notre Patrie. » (Source : adakar.com)

Cameroun : Paul et Chantal Biya reviennent des Etats-Unis

Le président de la République et son épouse rentrent de l’étranger où ils ont pris part au Sommet Etats-Unis-Afrique du 13 au 15 décembre 2022 à Washington. Partis de Yaoundé le 9 décembre 2022, Paul et Chantal Biya sont de retour dans la capitale politique du Cameroun après 21 jours. Dans un communiqué, le ministre directeur du Cabinet civil de la présidence de la République a informé le 9 décembre que le chef de l’Etat s’en allait aux Etats-Unis sur invitation du président américain Joe Biden. Il a ainsi participé au deuxième sommet Etats-Unis-Afrique du 13 au 15 décembre 2022.Au cours de cette rencontre des dirigeants américains et africains ainsi qu’en marge, le chef de l’Etat camerounais aura pris la parole à deux reprises au moins. D’abord le 12 décembre au cours de la table ronde privée au Milken Institute-Invest Africa U.S. à Washington Dc. A cette occasion, Paul Biya a porté la voix de l’Afrique sur le thème « Comment la finance peut constituer un atout à l’égard des défis pressants et des opportunités de l’Afrique, et contribuer à la résolution des problèmes apparemment sans solution à l’échelle mondiale ». (Source : journal du Cameroun)

Rdc : Attaques terroristes - A moins 370 civils tués par les jihadistes depuis avril 2022

Les jihadistes ougandais affiliés à l'Etat islamique poursuivent leurs activités dans l'Est de la République démocratique du Congo (Rdc). Dans l'Est de la République démocratique du Congo, le conflit opposant les rebelles du Mouvement du 23 mars (M23) et les Forces armées loyales est-il en train de faire oublier l'insurrection des jihadistes connus anciennement sous le nom de Forces démocratiques alliées (Adf) ? Selon le dernier rapport des experts de l'Onu sur la Rdc consulté à Apa, l'État islamique continue d'étendre sa zone d'intervention et d'attaquer les civils dans les territoires de Béni et de Lubero au Nord Kivu et dans le sud de l'Ituri. Un activisme expansionniste dans le pays malgré les opérations menées par les militaires congolais et leurs alliés ougandais au Nord-Kivu. Créé officiellement en 1995 par Jamil Mukulu afin de renverser Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986 pour ensuite appliquer la charia en Ouganda, les Forces démocratiques alliées (ADF, sigle en anglais) ont été contraintes par l'armée ougandaise à s'installer dans l'est de la Rdc