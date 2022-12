Congo-Kinshasa: La SNEL veut lancer des compteurs numériques

L'Agence pour le développement du numérique (ADN) et la Société nationale d'électricité (SNEL) ont présenté vendredi 30 décembre à Kinshasa la nouvelle application de la SNEL, dénommée " SNEL et Moi " et le compteur communicant, appelé SNEL-BOX.

Selon le directeur général de la SNEL, ces deux produits liés au numérique permettront notamment aux clients de payer leurs factures de manière électronique.

" On déploie deux produits, à la foi un produit technique c'est-à-dire un compteur communicant mais que nous allons volontairement appeler 'SNEL BOX'. Aujourd'hui, on ne parlera plus de compteur à la SNEL, on parlera de SNEL BOX ", a expliqué Fabrice Lusinde wa Lusangi Kabamba, directeur général de la SNEL.

Il s'agit, selon lui, d'un compteur qui communique, il a une Sim à l'intérieur, un signal GPRS qui renvoie toutes les informations de la consommation au niveau d'une plateforme.

Fabrice Lusinde wa Lusangi a fait savoir que cette plateforme permet aux techniciens, gestionnaires de réseaux de voir qui consomme quoi, quand et d'améliorer la gestion du délestage qui entrave la relation entre l'entreprise et les abonnés.

L'autre innovation, a-t-il poursuivi, est la mise en œuvre de l'application SNEL et moi à télécharger sur les téléphones Android, etc.

" On va mettre cette application en mode OSSD pour que chaque client à son niveau peut consulter sa consommation, et ce qu'il doit à la SNE voire les heures de délestage etc ", a ajouté le DG de la SNEL.

Fabrice Lusinde parle en outre d'une véritable révolution : " On va commencer timidement parce qu'il faut être prudent. On va commencer avec deux petits pilotes, un à Kisantu en milieu urbano-rural et un autre à Kinshasa au quartier Binza-Ozone. "