Sénégal: Marche de la société civile contre la mal gouvernance - Pari de la mobilisation réussi !

Jeunes, vieux, personnes à mobilité réduite ont participé massivement à la manifestation de la société civile, organisée, hier vendredi 30 décembre 2022 à la place de la nation.

Les manifestants n'entendent pas faiblir si des sanctions ne sont prises contre toutes les personnes épinglées par le rapport de la Cour des comptes. Le député Pape Djibril Fall a été hué et humilié par la foule non contente de la posture à l'assemblée nationale (voir par ailleurs).

Ils étaient nombreux majoritairement des jeunes, moins vieux, vieux et personnes à mobilité réduite à répondre présent à l'appel de la société civile exigeant des sanctions contre les autorités indexées par le rapport de la cour des comptes. Lequel rapport a épinglé la gestion du fonds de riposte au covid-19. En termes clairs, des fautes de gestion et des infractions pénales présumées qui ont été commises durant les années 2020-2021 par des ministères.

Le rapport relève également des conflits d'intérêts et autres entorses au code des marchés publics non sans réclamer l'ouverture d'une information judiciaire contre une dizaine de responsables. Sur la place de la nation bondée de monde venu dire non à l'impunité, on pouvez lire sur les pancartes ceci : Sunu milliards du rees ; Sunu milliards yi du rees ; Libérez Pape Ousmane Seck ; Libérez Pape Alé Niang ; Mansour Faye voleur de milliards ; La Casamance n'est pas un abattoir ; Rendez nos milliards, Libérez les otages politiques ; Non à un 3ème mandat ; Non au népotisme ; Macky Sall, le Sénégal n'est pas un royaume ; Alioune Sall, mes 400 000 fcfa ; Mamour Diallo et Moustapha Diop déshonorent Louga ; Détournement fondscovid-19 Macky Sall lever le coude ; Détournement fonds covid-19, les morts réclament justice. Le pari de la mobilisation était réussi. Reste à savoir ce qu'il en sera ce soir avec le concert de casseroles annoncé à l'heure de l'adresse du Chef de l'Etat à la Nation.