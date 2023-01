Madagascar: Réveillon 2022 - Inah, Dah Mama, Njakatiana, Gothlieb, Dadi Love, Shyn et Denise en France

Une belle brochette d'artistes malgaches ont rejoint la Métropole et les environs cette semaine pour y accueillir la nouvelle année et animer différentes soirées.

Ainsi, on sait que Luk, Gothlieb et Lilie animeront une soirée de la Saint-Sylvestre à Avignon demain soir avec d'autres artistes déjà sur place, notamment Yax Laza et Joy K.

Par ailleurs, il a été annoncé tout récemment que Tarika Johary, dont font partie Luk et Gothlieb, entamera également un Tour de France en 2023.

Njakatiana quant à lui sera égal à lui-même au Hilton Roissy CDG pour ce réveillon 2022. Il y partagera la scène avec Macadence Orchestre.

Une autre soirée de réveillon de la Saint-Sylvestre malgache sera organisée à Marseille demain. À l'affiche, Inah, Mirana de Ikala Vazo, Mbola Talenta et Fanilo Poppins, entre autres. Dj M13 sera également de la partie pour assurer l'ambiance clubbing après les prestations des artistes.

Le groupe Dadi Love qui sera au grand complet ne sera pas en reste. Après une soirée à Rennes ce soir, le groupe animera une soirée à Paris demain à l'occasion du Réveillon et partagera la scène avec Mirasoa, Jiorshy, Sangalove et Député Fb. Mais ce n'est pas tout, un autre événement qui se déroulera à Bordeaux est également prévu pour Dadi Love et toute son équipe le 7 janvier prochain. Il s'agit du " Valirombon'ny bonne année " que le groupe animera avec Ngiah Tax Olo Fotsy et Sanga Love.

Dah Mama et Fenoamby se succéderont sur la scène de la salle l'Oratoire à la Rochelle pour un réveillon en live à l'ambiance survoltée.

Enfin, la team Makua sera également fortement représentée à Paris, demain. Denise, Ljo, Boy Black, Shadow Bangz, Gaei et bien sûr Shyn seront aux Pyramides demain pour un réveillon déjanté dans le thème Black and Gold.