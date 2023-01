Madagascar: Industrialisation - L'Inde prête à coopérer avec le pays

Un partenaire de taille pour le développement industriel à Madagascar. L'Inde affiche sa réelle volonté de coopérer avec les autorités malgaches en matière d'industrialisation.

L'Ambassadeur indien Bandaru Wilsonbab l'a confirmé lors de sa rencontre avant-hier avec le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation Edgard Razafindravahy. L'Inde apportera notamment son expertise dans l'implantation de petites industries transformatrices en milieu paysan, afin de permettre aux paysans malgaches d'apporter de la valeur ajoutée aux produits agricoles comme les tomates, les pommes de terre, et autres fruits et légumes, ou encore le café et les cannes à sucre.

" La collaboration entre nos deux pays apportera un développement industriel important pour Madagascar " a souligné le ministre Edgard Rzafindravahy en notant au passage que l'Inde a déjà de l'expérience dans la mise place des Zones de Pépinières Industrielles (ZPI). L'Inde dispose par exemple du Khadij India une sorte d'industrie villageoise semblable au concept de One District One Factory (ODOF). Comme l'insuffisance énergétique constitue encore et toujours un facteur de blocage pour l'industrialisation, une possible coopération est envisagée avec le ministère indien en charge de l'énergie.