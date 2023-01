Madagascar: Ambatovy - Poursuite des actions sociales en faveur des communautés locales

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise, Ambatovy poursuit ses actions sociales en faveur des communautés locales d'intervention de l'exploitation minière.

L'entreprise minière vient de boucler un projet d'adduction d'eau autour de la mine de Moramanga. L'opération bénéficie à plus de 450 personnes issues de 101 ménages répartis dans six villages qui ont désormais accès à l'eau potable. Financé à hauteur de 212 millions d'ariary, le projet consiste en l'installation de dix pompes à levier répartis dans les villages d'Ampielemana, Ankazotokana, Ambatomainty,Ampangadiatrandraka, Behontsa et Berano.

Pour responsabiliser les utilisateurs, les infrastructures qui ont été remises officiellement le 15 décembre dernier sont gérées par des Comités de Gestion (COGES) des pompes qui vont assurer leur pérennisation. Ces installations font en tout cas le bonheur des habitants des Fokontany bénéficiaires qui ne seront plus obligés de faire de long déplacement pour chercher de l'eau. Jean Maurice ; le Président de l'association Fanirisoa Fivoarana qui gère les pompes à Berano a promis que " cesinfrastructures seront bien gérées et bien entretenues, car les responsables ont bénéficié de formations "

Etroite collaboration

Toujours dans cette lancée, Ambatovy apporte son soutien au renforcement de capacités de sept communautés de base de Moramanga. L'opération entre dans le cadre de l'étroite collaboration de la compagnie avec les communautés de base (COBA) dans la préservation et la protection de l'environnement autour de la mine de Moramanga, Ambatovy. 45 membres de bureau de sept COBA ont bénéficié d'une formation sur la gestion d'association, la vie associative, les techniques de réalisation de patrouille, en collaboration avec la Circonscription de l'Environnement et du Développement Durable (CIREDD) Moramanga.

Enfin, une aide d'urgence a été octroyée par Ambatovy aux sinistrés de Fierenana Beforona. On rappelle en effet qu'un incendie a ravagé 13 maisons dans ce Fokontany, au mois d'octobre 2022. Ainsi, la compagnie a apporté une aide d'urgence d'une valeur totale de plus de 5,5 millions d'ariary composée de 390kg de riz, 98 kg de sucre, 98 kg de haricots et 59 litres d'huile alimentaire.