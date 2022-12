Madagascar: MMRS - Mise en place des zones d'encadrement pour les petits exploitants miniers

Une équipe de techniciens au sein du ministère des Mines et des Ressources Stratégiques a effectué tout récemment des descentes dans les sites d'exploitation minière en vue de constater de visu les réalités sur place.

De nombreuses carrières dans les régions de DIANA et de l'Atsimo-Andrefana ont ainsi été visitées. On peut citer, entre autres, les sites miniers dans la commune rurale de Befandriana Sud, district de Morombe dans la région Atsimo-Andrefana. L'objectif consiste à mettre en place des zones d'encadrement pour les petits exploitants miniers afin de les intégrer dans le secteur formel tout en assurant la bonne gouvernance des ressources minérales. Des séances de discussion avec les communautés villageoises locales y ont ainsi eu lieu.

La délégation ministérielle a entre-temps procédé à l'évaluation de la situation d'exploitation minière, des produits miniers qui y sont extraits, sans oublier de sensibiliser les petits exploitants miniers locaux concernant la mise en place de cette zone d'encadrement. Elle leur a également fait savoir la loi régissant le secteur minier en général ainsi que les obligations de tous les acteurs y opérant.

Se formaliser

La mise en place de la sécurité constitue une des conditions sine qua none permettant de développer leurs activités d'exploitation minière. Des rencontres entre les petits exploitants miniers, les collecteurs et les acheteurs ainsi que les responsables du ministère de tutelle, ont ainsi eu lieu afin de discuter ensemble les mesures à prendre pour faire régner cette sécurité au niveau des collectivités locales décentralisées.

En outre, les acteurs concernés s'engagent à se formaliser. Outre la région Atsimo-Andrefana, DIANA dispose également d'une forte potentialité minière. L'exploitation de ces ressources minières devrait ainsi contribuer fortement au développement socio-économique de ces régions, et partant, de la nation si ces productions minières sont gérées d'une manière plus rationnelle.

Lors de la descente effectuée par la délégation ministérielle au niveau de la direction régionale des Mines et des Ressources Stratégiques de DIANA, les problèmes touchant le secteur minier, allant de l'exploitation proprement dite, en passant par la collecte et la transformation jusqu'à l'exportation des produits miniers, ont été identifiés. Les responsables étatiques au niveau régional ont entre temps bénéficié d'un encadrement technique et de renforcement de capacité concernant l'utilisation du Système d'Information Géographique servant à détecter les sites d'exploitation minière. Des zones d'encadrement des petits exploitants et d'orpailleurs sont également prévus être installées dans les sites d'exploitation visités.

Fermeture d'une carrière

En revanche, une autre délégation du ministère en charge des Mines et des Ressources Stratégiques a procédé toujours ce mois-ci à la fermeture d'une carrière à Ambohibe, dans la commune rurale de Didy, dans la région Alaotra Mangoro, et ce, en collaboration avec les éléments de la force de l'ordre issus de l'OMC. En effet, une exploitation minière illicite a été découverte dans l'enceinte d'une Aire Protégée.

A part la mise en place des zones d'encadrement réservées aux petits exploitants miniers et aux orpailleurs, le ministère de tutelle a procédé à l'actualisation de la valeur marchande des produits de mines en concertation avec toutes les parties prenantes. Cette valeur marchande des produits miniers destinés à l'exportation, réactualisée après plus de vingt ans, est ainsi fixée en dollar.

Le ministère prévoit de l'actualiser tous les six mois ou tous les ans en fonction de l'évolution des cours des produits de mines sur le marché international, afin que tous les acteurs concernés puissent en tirer des retombées économiques positives. Il est à rappeler que les ressources minières ne sont pas renouvelables. La préservation de l'environnement et la mise en place des infrastructures ainsi que la promotion des activités connexes contribuant au développement socio-économique de la région, et partant du pays, font partie des obligations à respecter par les exploitants et les acheteurs.