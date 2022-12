Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Rencontres avec des responsables israéliens

2023 se prépare pour l'élu de Toliara 1 qui a choisi de passer une semaine à Jérusalem. Une semaine marquée par des rencontres avec des responsables israéliens.

Tout se prépare ! Depuis le dimanche de Noël, Siteny Randrianasoloniaiko, député de Toliara 1, était sur le sol israélien. Après avoir prié pour le pays avec sa famille pendant le dimanche de Noël, il a multiplié les rencontres avec des élus et des responsables israéliens. En dehors d'un simple pèlerinage afin de se vouer spirituellement pour le pays et pour tous les Malgaches, le déplacement de Siteny Randrianasoloniaiko a eu trop vite une connotation politique.

À l'approche de l'année 2023, qui est bien évidemment une année électorale, l'enfant de Tsianengeha ne compte pas rester les bras ballants et profite de chaque occasion pour accueillir de nouvelles expériences pour tout ce qui pourrait arriver en 2023. " L'accueil de M. Moshe Lion, élu en 2018 comme maire de Jérusalem, était excellent. Nous avons pu partager nos expériences et nos points de vue politiques. Il suit également de près les affaires politiques à Madagascar, notamment concernant l'Eau ", a d'ailleurs déclaré le député de Toamasina ce jeudi en marge de sa rencontre avec Moshe Lion, maire de Jérusalem. Tout indique que Siteny prépare déjà le terrain pour 2023.

Expériences

Ce mercredi, Siteny a été reçu par He Ehud Olmert, ancien Premier ministre israélien et actuel maire de Jérusalem. Une occasion pour lui d'écouter le politicien pour ses expériences et d'apprendre de ses conseillers sur la gestion d'un Etat. Faut-il rappeler que lors de sa dernière sortie médiatique, le président de l'Union Africaine du Judo et vice-président de la Fédération internationale de judo a fait entendre qu'après un tour de Madagascar pour mieux connaître et comprendre les réalités de chaque région, une décision sera prise quant à sa future candidature ou non à la magistrature suprême. Peu importe, ces rencontres vont lui servir sur ses futures décisions.

Force de défense

Toujours dans la même lancée, le député de Toliara 1 a pu également rencontrer le nouveau ministre du Transport israélien Miri Regev, ce 22 décembre. Siteny Randrianasoloniaiko a ainsi félicité la nomination de cette dernière dans le gouvernement du Premier ministre Benyamin Netanyahou hier. Le judoka a ainsi indiqué que " elle a bien mérité cette nomination parce qu'elle a déjà occupé ce poste entre 2020 et 2021 et elle était déjà ministre de la culture et du sport en dehors du fait qu'elle était déjà député en 2009 ". Et de continuer que " Miri Regev est une personne reconnue et respectée car elle a le grade de Général et elle a déjà occupé des responsabilités au niveau des Forces de défense israélienne ". Il a ainsi adressé sa félicitation et espère revoir la ministre très bientôt.

Esprit olympique

En somme, ce déplacement de Siteny Randrianasoloniaiko lui a permis de concocter des nouvelles relations qui vont probablement jouer des rôles cruciaux dans le jeu politique malgache à moins d'une année de la prochaine présidentielle. Notons que l'Israël est un partenaire avec qui Madagascar a entretenu des liens très particuliers durant des années. Et des puissances étrangères ont toujours eu des intérêts particuliers et des regards singuliers sur le processus électoral malgache, notamment les candidats susceptibles de défendre leurs intérêts. Néanmoins, il faut souligner que lors de l'émission " Hitafa Siteny ", le président du Comité Olympique Malgache a montré son ouverture à toute forme de collaboration et à tous les pays sans exclusion, dans ce qu'il appelle " esprit olympique ".