Madagascar: ENSP Ivato - Présentation les drapeaux des 25 élèves commissaires et 47 officiers de police

Inscrites dans les traditions de l'Ecole nationale de la police (ENSP) à Ivato, la mise sous les drapeaux de ses nouveaux élèves doit être effectuée dans une cérémonie solennelle et cela doit se dérouler dans une ambiance purement militaire.

Hier, ils étaient 72 dont 25 élèves commissaires et 47 élèves officiers ont eu la chance de défiler sur la place de rassemblement de cette prestigieux établissement après avoir effectué avec succès la première étape de leur formation. Appelé formation commune de base pour une durée de 45 jours, ce cursus constitue une étape cruciale pour la continuité de leurs études qui vont durer deux ans.

Selon le directeur de l'ENSP, le commissaire principal de police Razajandriamahasoa, la formation commune de base consiste à extraire les nouvelles recrues de la vie civile et à les inculquer les valeurs policières. On leur exige une forte aptitude physique, morale, et le respect de la discipline et de lois. C'est la phase la plus dure durant laquelle les apprentis n'ont pas le droit de communiquer avec l'extérieur. Ils doivent passer plusieurs épreuves d'endurance et de persévérance si l'on ne cite que la familiarisation aux coups de feu.

C'est pourquoi, des candidats n'étaient pas présentés sous les drapeaux, hier. Par contre, ces derniers ont encore la chance d'être repêchés une qu'ils remplissent les conditions exigées. En effet, la cérémonie de sous les drapeaux est la manière pour confirmer qu'une nouvelle recrue devient un élève de l'ENSP.

Promotion " MANAMPY "

La cérémonie d'hier a marqué alors l'intégration définitive de ses élèves dans cette école. A noter qu'ils sont les admis du dernier concours visant à recruter 50 élèves officiers et 30 élèves commissaires organisé par le ministère de la Sécurité publique pour cette année 2022. Placée sous le haut patronage du Ministre de la Sécurité publique, le contrôleur général de police (CGP), Fanomezantsoa Rodlys Randrianarison et présidé par le directeur général de la Police nationale, le CGP Dany Marius Rakotozanany, cet événement revêtant un caractère militaire a été dirigé par le directeur de l'ENPS, le commissaire principal de police Razajandriamahasoa.

Formant la 21ème promotion des élèves de cette école, ce contingent a pu tonner l'hymne de l'ENSP après avoir réçu le nom de la promotion que le directeur général de la police nationale avait officiellement prononcé. Le nom de baptême est " MANAMPY ". Il s'agit d'un sigle dont le développement parle déjà les objectifs et les ambitions de ces prochains cadres de la police nationale à savoir : Maturité, Aptitude, neutralité, Assiduité, Motivation, Persévérance, Initiative.

Ayant pris la parole à cette occasion, le Ministre Rodlys Fanomezantsoa Randrianarison a soutenu que cette promotion reflète le slogan de la célébration du 60ème anniversaire de la création de la police nationale malgache : " polisy manampy vahoaka ". Souhaitant grand succès à cette promotion, le ministre n'a pas omis de remercier les efforts déployés par les responsables de l'ENSP, lesquels ont permis de réaliser la cérémonie d'hier.

Il a également promis de faire les nécessaires au développement de cet établissement aussi bien en matière de formation qu'au niveau des infrastructures. Il est à rappeler que ces élèves vont suivre deux ans de formation dans cet établissement à travers le système LMD (Licence, Master, Doctorat).