Madagascar: Saint-Sylvestre - Le réveillon en famille, privilégié

Plus que quelques heures et l'année 2022 tirera définitivement à sa fin. Les réveillonneurs ont diverses manières de passer la soirée de la Saint-Sylvestre en musique.

À la maison, bien au chaud et sans craindre la pluie, ou alors dans les espaces de réception sous les airs endiablés des animateurs de soirée, ou encore à l'église pour une soirée de louanges au tout puissant. L'accueil de la nouvelle année 2023 dans quelques heures se fera de diverses manières, avec une prédominance pour les soirées en famille " à la maison ".

En effet, les préférences semblent aller vers les réveillons sans sortir de chez soi, mais avec énormément d'ambiance musicale et de la bonne nourriture. " Les sorties coûtent trop chères. On préfère dépenser notre budget autrement et acheter beaucoup de boissons et de nourriture pour satisfaire toute la famille ", commentent les clients des marchés de quartiers à qui la question a été posée. " Avec nettement moins, nous pourrons nous acheter largement de quoi manger et boire pendant toute la soirée, et encore du bon " vary amin'anana " au petit matin avant d'aller se coucher ! ".

Budget conséquent

En effet, les prix des billets pour réveillonner dans les espaces de réception sont rarement en dessous des 120 000 ariary par personne. La moyenne se situe entre 140 000 et 150 000 ariary par personne. Une famille de 10 personnes dépensera facilement 2 millions d'ariary en une soirée. S'y ajoutent les dépenses pour la toilette, un impératif pour les sorties du réveillon dans les espaces de réception. En général, rares sont les familles pouvant se permettre de consacrer un budget aussi conséquent pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.

À l'église

D'autres choisissent de passer la soirée du réveillon à l'église. Mais force est de constater que les lieux de culte qui prévoient une soirée du 31 décembre pour les fidèles, se font de moins en moins nombreux en raison de l'insécurité grandissante ces dernières années. Pourtant, pour les habitués de ce rendez-vous annuel du 31 décembre à l'église, passer le réveillon autrement leur semble inimaginable. Dans tous les cas, à l'église, à la maison ou ailleurs, les uns et les autres espèrent une nouvelle année meilleure que celle qui vient de s'achever !