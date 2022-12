Madagascar: Festivités - Moins de dépenses pour la fête de fin d'année

Il s'agit cette année, de dépenser moins pour le repas de la fête de fin d'année pour la plupart des Malgaches.

Les habitudes de consommation de la plupart des ménages sont réduites pour la fête de fin d'année. Pour la plupart des personnes interrogées, le budget affecté pour la fin d'année reste minime par rapport à celui de la fête de Noël.

" Je n'ai pas vraiment prévu de mettre à côté de l'argent pour la fête de fin d'année. À Noël, on avait largement dépassé le budget prévu en repas et en jouet des enfants. On préfère dépenser moins pour les deux jours de fête sauf pour le Nouvel an où tous les membres de la grande famille seront réunis ", indique Fenitra, mère de famille. Dans les marchés de la capitale, les prix des traditionnelles volailles ont connu une hausse considérable. " Le prix de poulet se situe entre 20 000 à 25 000 ariary, tandis que les dindes peuvent être achetées entre 65 000 ariary à 80 000 ariary et les oies coûtent 65 000 ariary pour la taille moyenne ", avoue un marchand du côté d'Andravoahangy.

Les acheteurs se font de plus en plus rares pour cette fête de fin d'année. " La plupart des familles préfère acheter des viandes et d'autres repas à leur portée que de prendre une dinde à 80 000 ariary le prix. Seuls ceux qui ont programmé une grande fête et repas en famille ont prévu d'acheter des volailles ", se plaint Redy, un marchand de volaille sise à Analakely.

Économiser

Certains ménages optent pour le moins de dépenses possibles surtout pour les repas de fête. L'idée est de pouvoir un peu économiser pour le mois de janvier. " Avec mon mari, nous avons établi que nous n'allons dépenser que le minimum d'argent pour le repas et les habillements ", évoque Rado. Dans les marchés de Tana, les acheteurs ne se sont pas bousculés. Néanmoins, les légumes et les produits charcutiers sont les plus appréciés pour celles ou ceux qui ont fait leur emplette.

Toutefois, les habillements sont les plus vendus, notamment pour passer la nuit de la Saint-Sylvestre en famille ou entre amis. " Les robes longues ou fendues ainsi que les robes asymétriques sont en vogue en cette période de l'année. La vente des accessoires comme les chaussures ou encore les sacs nous permet d'augmenter notre chiffre d'affaires en cette fin d'année ", se réjouit, une commerçante tenant une boutique à Soarano.