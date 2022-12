Madagascar: CHAN - Courte victoire des Barea

Les Barea ont défait l'Uscafoot par un but à rien, hier après-midi à Alarobia, en match amical en vue du Championnat d'Afrique des nations. C'est leur deuxième victoire en match test.

Deuxième victoire en match de préparation. Les Barea ont disposé de l'Uscafoot, club classé cinquième en Pro League, hier au stade d'Alarobia. C'est la deuxième victoire des protégés du coach Romuald Félix Rakotondrabe en match de préparation, après celle de 3 buts à 1 face à la sélection des expatriés de La Réunion, le 17 décembre au stade Barea à Mahamasina.

L'unique but de la victoire a été marqué dès l'entame de la rencontre, à la 3e minute, par le milieu du Fosa Juniors FC, Toky Olivier Randriatsiferana dit "Tsiry". Échappé entre la ligne défensive dans l'axe, il n'a fait que placer la balle au poteau droit, seul face au portier de l'équipe de la commune urbaine. De nombreuses occasions nettes, cinq buts tout faits, ont été ratés lors de la première période, entre autres, la passe du défenseur du Fosa Juniors FC, Avizara Soloniaina pour Jean Yves Razafindrakoto, attaquant lui aussi du Fosa qui rate à la finition (10e).

Le même Jean Yves manque encore une fois le cadre, servi du côté gauche par Tsiry (25e). Arohasina Andriamirado alias Dax du Fosa Juniors FC enchaine le ratage devant le but suivi, des deux autres occasions nettes du milieu droit du Disciples FC, Tendry Randrianarisaona, un ballon repoussé par le poteau (29e).

Du pain sur la planche

Le score a été d'un but à rien à la pause et est resté inchangé jusqu'à la fin du match. Au retour des vestiaires, Onjaniaina Patrick Hasinirina de l'Elgeco Plus arrive à éliminer le gardien de but de l'Uscafoot et a décidé de remettre la balle dans l'axe, mais le défenseur de l'équipe de la commune intercepte et dégage la balle (48e). Le même Onja tente, par la suite, du côté du premier poteau, mais le ballon a percuté le poteau (53e).

"Nous devrions travailler un peu plus la finition devant le but. Et j'ai donné des consignes pour assurer la finition et aussi pour accélérer le jeu. La phase de jeu a été nettement améliorée en deuxième période. L'important, c'est que la stratégie et la tactique ont été bien appliquées. Bien sûr, beaucoup restent à améliorer", reconnait le coach Roro.

L'organisation des défenseurs et des milieux vont à merveille en seconde période, mais les Koloina Razafindranaivo et Marcio Carlos Ramanantsoa, attaquants du CFFA, ou encore Arimalala Feldman Rakotobe de l'Uscafoot ne sont plus arrivés à trouver le cadre de l'équipe adverse. Vingt-trois joueurs partiront pour la Tunisie disputer les deux matchs amicaux et un autre, le vingt-quatrième, rejoindra le groupe en Algérie.