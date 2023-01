Congo-Brazzaville: Concert - La musique tradi-moderne et les sons acoustiques envahissent Mpaka

Un concert de musique tradi-moderne livré par les Ndaras du Congo et de musique moderne a été organisé le 30 décembre, à l'Espace le Willys de Mpaka, dans le sixième arrondissement de Pointe-Noire, Ngoyo.

Initié par l'émission "Le couloir" qu'anime Shola Shola sur Télé Congo Pointe-Noire, le concert initié en partenariat avec l'organisation "La Jeunesse d'abord", que dirige Paule Gertrude, a mis fin à une année faste et riche d'émotions vécue par les fans et mélomanes de Pointe-Noire.

Ainsi, pour cet ultime spectacle, le groupe tradi-moderne "Les Ndaras du Congo" Mbongui Ba kulu a livré une prestation réussie avec ses instrumentistes et ses danseuses et danseurs au mieux de leur forme pendant plus d'une heure, électrisant le public de leurs chants et rythmes endiablés en exécutant les danses du terroir. Sous la direction de Chiquito, le leader des Ndaras, ce fut un véritable régal pour le public qui a passé, au vu des ovations, une bonne soirée.

L'artiste musicien Koko La joinid "Double brassard" a présenté au cours de cette soirée son single 'Loulendo" qui figure dans l'album " Le maître arrive" dont la sortie est annoncée incessamment. Un a capella de son riche répertoire a ponctué son passage lors de ce concert.

Prestant en acoustique, l'artiste musicien Franco 2 a présenté ses morceaux faits des rythmes langoureux mélangés aux sonorités modernes et urbaines. Un artiste plein d'avenir qui ne mérite que reconnaissance et soutien.

Simplice Production, artiste et producteur de musique, a aussi égayé le public aux sons de ses chansons moralisatrices et pleins d'enseignements.

Satisfaite de la prestation des artistes, Paule Gertrude, la directrice de "La jeunesse d'abord", a remercié le public pour son soutien mais aussi à l'animateur Shola Shola qui, à travers ses nombreuses initiatives, essaie de propulser la culture congolaise en général et la musique musique en particulier. Animateur d'émission et homme culturel, Shola Shola a exhorté à la fin du concert les artistes à communiquer davantage et à se structurer, gage de leur reconnaissance nationale et internationale.