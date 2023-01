Congo-Brazzaville: Lutte contre la corruption - Les agents de l'aéroport Maya-Maya édifiés sur des mesures adéquates

Les responsables de la Haute autorité de lutte contre la corruption (Halc) ont organisé, le 30 décembre, une session de sensibilisation et d'information aux méthodes de lutte contre la corruption à l'endroit des agents de la société des Aéroports du Congo (Aerco), particulièrement les agents de l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville.

Depuis quelques semaines, la Halc a initié une vaste opération de sensibilisation et de formation des cadres des secteurs public et privé sur la nécessité de valoriser les comportements anticorruption, vulgarisant son arsenal judiciaire fondamental.

La rencontre du 30 décembre a permis aux participants d'être éclairés sur les conséquences négatives de la corruption, à travers des flyers, kakemono et affiches détaillant les différentes mesures de lutte contre la corruption. Le numéro vert 1023 de la Halc leur a été communiqué.

Un représentant de l'Aerco a apprécié l'initiative et l'engagement " sans faille " de la Halc concernant la lutte contre la corruption. Selon lui, l'Aerco avait déjà mis en place des techniques de lutte contre la corruption dans les espaces aéroportuaires du Congo. Il a ajouté que les agents de l'Aerco se sont engagés à se joindre à la Halc et qu'ils ne cesseront pas de se ressourcer auprès de celle-ci afin de bien accomplir leurs différentes missions et assainir l'environnement aéroportuaire de certains maux.

Pour sa part, le président de la Halc, Emmanuel Ollita Ondongo, a illustré, dans son discours, la différence entre la corruption, la concussion et la fraude, déplorant la persistance de la corruption dans les aéroports du Congo.

"L'aéroport est l'image d'entrée et de sortie du pays, malheureusement cette image se ternit à cause du mauvais comportement de certains agents. C'est ici que passent les sans-papiers, c'est ici qu'entrent et sortent les produits illégaux, c'est ici que s'organisent des trafics bizarres. Nous déclarons la fin de la récréaction pour les corrompus et les corrupteurs. Il n'y a pas de Congolais plus Congolais que les autres, chacun doit faire preuve de bonne moralité. Que vive le Congo sans corruption ", a indiqué Emmanuel Ollita Ondongo.

Plusieurs thèmes animés par les cadres de la Halc ont mis en exergue les risques encourus par les auteurs de corruption. Durant les échanges, les participants ont découvert les missions de la Halc ainsi que les atouts de la mise en œuvre des moyens de lutte contre la corruption. Des sketchs et musique décrivant des scènes de corruption dans les aéroports ont illustré tout ce qui s'est déroulé pendant la rencontre.

Cette campagne a l'endroit des agents de l'aéroport de Brazzaville, qui s'est deroulée sur le thème "Halte à la corruption à l'aéroport Maya-Maya", est la onzième du genre. Notons que les rapports de la Halc sont régulièrement envoyés à la présidence de la République, à la primature et au Parlement.