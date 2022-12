Ile Maurice: Pétards - Les prix flambent mais les Mauriciens restent fidèles à la tradition

Malgré une foule débordante de Mauriciens de tous âges et des commerces opérationnels à tout moment, deux jours avant le réveillon du Nouvel An, les rues de la capitale dégageaient une atmosphère plutôt moche, la vente de pétards étant pratiquement inexistante.

À la rue Jummah Mosque, l'Atlantic Store avait déjà mis en place des mesures visant à contrôler l'entrée des clients, avec une longue file d'attente à l'extérieur. La raison : le stock de pétards disponible était très limité.

"Chaque année, nous avons l'habitude de parcourir les rues de la capitale pour acheter des pétards afin d'accueillir la nouvelle année. Cette fois-ci, c'est plutôt décevant car les pétards ne sont pas disponibles presque partout et c'est seulement dans quelques magasins qu'on peut en trouver. Et cela pour un prix plus élevé." explique Salim, un habitant de Flic-en-Flac. À quel prix ? demande-t-on. "Nous n'avons pas trouvé ceux que nous achetons habituellement. Mais, tradition oblige, nous en avons acheté quelques-uns et le coût total s'élève déjà à près de Rs 4 000", nous dit-il.

Plus loin, à la rue Royale, on aperçoit seulement un ou deux commerces offrant des pétards. Le propriétaire explique qu'en raison de l'absence d'importation cette année, il est obligé de vendre le stock dont il disposait, et compte tenu de la hausse générale des prix, même les pétards sont vendus à un prix beaucoup plus élevé. Entretemps, la foule se rassemble pour mettre la main sur ces quelques pétards.

"Ce qui était vendu, disons, à 1 500 roupies, est maintenant vendu à 2 200 roupies. Nous devons également tenir compte du fait que le coût de la vie en général a augmenté. Nous en sommes même au point de dire aux clients de réfléchir à deux fois avant d'acheter", explique le propriétaire. Les Mauriciens sont-ils prêts à renoncer à cette tradition face à la hausse des prix ? "Cette année a été suffisamment dure et stressante, et comme j'ai des petits-enfants, l'éclatement des pétards est quelque chose que la famille attend toujours avec impatience.

Il ne s'agit pas des pétards eux-mêmes, mais plutôt de l'émotion de joie que nous partageons en famille dans l'espoir d'accueillir une meilleure année à venir. Cela fait partie de notre culture et donc, malgré les prix élevés, nous en achetons quelques-uns pour faire plaisir aux enfants", nous dit une cliente.

Et si pour les détaillants, il est plutôt difficile de se conformer à la tradition et la vente de pétards cette fois-ci, pour certains importateurs, des dispositions ont dû être prises dès le début pour assurer la disponibilité des feux d'artifice et des pétards en cette fin d'année. Ashvind Sobrun, directeur de Firecrackers Store à Sainte-Croix, explique que si l'importation de pétards n'a pas été possible cette année, des arrangements ont dû être faits dès le mois d'octobre de leur côté pour s'assurer que les clients ne subissent pas les inconvénients d'une éventuelle rupture.

"Étant donné que nous sommes dans ce milieu depuis plus de quinze ans, de tels enjeux étaient prévisibles. De notre côté, depuis le mois d'octobre, nous avons procédé à l'achat de pétards auprès de fournisseurs, même si cela a coûté plus cher, afin de nous assurer qu'en cas de souci d'importation à court terme, nous aurions au moins assez de pétards à vendre à nos clients", explique-t-il.

À Sainte-Croix, les pétards sont disponibles en vente même jusqu'à très tard dans la soirée, afin de permettre aux Mauriciens de vivre cette tradition de longue date de célébrer le Nouvel An. "Nous disposons de différents types de pétards à différents prix, variant de cent roupies à des prix plus élevés, selon le choix des consommateurs. En fin de compte, les pétards font partie de la tradition mauricienne et pour ceux qui souhaitent en acheter, nous avons le stock", nous confie Ashvind Sobrun.

Ces hôtels qui nous feront vivre cette tradition

Malgré les prix des pétards qui flambent, comme le veut la tradition, les Mauriciens pourront vivre l'ambiance du réveillon avec un spectacle de feux d'artifice. Au niveau des différents hôtels situés sur la côte Est, notamment le SALT of Palmar, on nous affirme qu'un spectacle de feux d'artifice est organisé, ensemble avec l'hôtel Ambre et le Maritim Crystals Beach Hotel.

"Nous avions prévu un "Pyro Packs Fireworks Display" pour une durée de quatre minutes, étant donné que l'ambiance du Nouvel An pour les Mauriciens est plutôt une de couleurs, de changement et de solidarité où chacun aime s'organiser afin d'assister à des spectacles de feux d'artifice. La sécurité reste primordiale et nous avons mis en place des mesures de sécurité pour que tout se passe de manière saine et sauve. La moindre des choses, de notre part, est de permettre aux gens de vivre ces moments de Bonheur pour le Nouvel An", nous dit-on.