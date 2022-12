Ile Maurice: Rodrigues - Sécheresse - Les agriculteurs à la peine

Récoltes détruites, croisssance à l'arrêt dans les champs, animaux affaiblis. La sécheresse à laquelle fait face l'île Rodrigues est catastrophique et les autorités n'arrivent pas à trouver une solution pour venir en aide aux agriculteurs.

Depuis des mois, Rodrigues est frappée par une sécheresse qui entraîne une crise de l'eau. Fin décembre, les principaux réservoirs d'eau potable de l'île sont déjà à sec, et aujourd'hui, la livraison d'un camion-citerne coûte plus cher et n'est pas à la portée de tout le monde. Une situation difficile qui touche tous les secteurs, à commencer par les agriculteurs et l'hôtellerie. Une mauvaise distribution de l'eau, le ralentissement des activités de dessalement ainsi que les retards dans la livraison vers Rodrigues sont autant de raisons qui accentuent la crise actuelle.

L'approvisionnement en eau est extrêmement limité, et la livraison d'un camion-citerne coûte aujourd'hui Rs 2 500. Les planteurs expliquent que la distribution de l'eau à Rodrigues est inégale depuis longtemps, parce que certains peuvent se la procurer tandis que d'autres ne peuvent pas suivre. "S'il n'y avait plus d'eau du tout, même ceux qui ont les moyens seraient en difficulté", disent-ils. Et de poursuivre : "Pourtant les gros hôtels de l'île ont de l'eau à volonté. Comment ils font ?"

Flou total

L'on craint que si cette situation de sécheresse persiste et que rien n'est fait, les Rodriguais auront besoin d'une aide alimentaire. Chaque jour amène un nouveau défi, raconte Louis Pierre, un habitant du petit village agricole de Rivière Banane. La sécheresse a tari toutes ses sources d'eau, ce qui a détruit ses récoltes et entraîné la mort du bétail. Les animaux qu'il lui reste sont très faibles et ne survivront probablement pas jusqu'à la fin du mois de janvier. Pour l'agriculteur, la situation devient ingérable.

Comme de nombreuses autres familles touchées par la sécheresse partout dans l'île, sa situation empire de jour en jour. Cependant, il indique que l'aide aux agriculteurs reste un flou total. D'ailleurs, Franchette Gaspard-Pierre-Louis, membre de l'Opposition, déplore elle aussi un manque de décisions pour venir en aide aux agriculteurs. "Quelle politique pour aider les agriculteurs dans ces moments difficiles ? Au lieu de critiquer, venez avec des solutions ! Si rien n'est fait, les habitants ne tiendront pas le coup. Avec des récoltes détruites, les planteurs arrivent à peine à produire de quoi vendre sur le marché. Du coup, tout devient plus cher."

Dessalement

En août, le Premier ministre avait annoncé des investissements de la Mauritius Investment Corporation (MIC) à Rodrigues pour améliorer la distribution d'eau. La MIC devait accorder un milliard de roupies dans un premier temps, pour la construction d'unités de dessalement. Cinq mois après, alors que les Rodriguais sont à la peine, le projet toujours au stade de discussions n'a toujours pas démarré.

Entre-temps, au niveau des unités de dessalement existantes, c'est un cafouillage total. Lancé en 2017, le projet de dessalement était un espoir pour les Rodriguais. Cependant, les décisions politiques entravent le bon fonctionnement de ce projet aux dépens des Rodriguais. Dans son discours-programme 2022- 2027, le Chef Commissaire Johnson Roussety avait annoncé la relance des quatre unités de dessalement à Rodrigues. Or, a ce jour, il n'y que l'unité de dessalement d'Anse-aux-Anglais qui est opérationnelle depuis peu.

Le problème d'approvisionnement d'eau potable reste l'épineux dossier de l'autonomie de Rodrigues. Certaines maisons sont dépourvues d'eau potable depuis près de quatre mois. Johnson Roussety avait annoncé sur Facebook que l'Assemblée régionale de Rodrigues a pris la décision d'acheter 180 000 litres d'eau en bouteille pour distribuer aux bénéficiaires d'aide sociale et aux services essentiels comme les hôpitaux qui doivent disposer d'une réserve d'eau potable. Mais avec les problèmes de retard des bateaux et d'approvisionnement, comment-faire ? Conscient qu'il n'y a pas de solution magique pour résoudre ce problème si la pluie ne tombe pas, les habitants pensent qu'il faut au plus vite un plan d'action pour voir comment augmenter la production, le stockage, le traitement et la distribution de l'eau.