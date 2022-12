Algérie: Plantation de centaines de milliers d'arbres à travers les 58 wilayas

BLIDA — Le projet Verte Algérie, lancé en 2013 à l'initiative d'un groupe de bénévoles, a permis la plantation de centaines de milliers d'arbres à travers les 58 wilayas du pays, a-t-on appris du responsable chargé de cette opération, clôturée, samedi à Blida.

Les objectifs fixés pour cette initiative, soit la plantation de centaines de milliers d'arbres ornementaux et fruitiers à travers la totalité des wilayas du pays pour encourager la culture du reboisement "ont été atteints", a estimé Maali Fouad, dans une déclaration à l'APS en marge de la clôture de cette opération nationale à la nouvelle ville de Bouinane.

Le responsable a rappelé que cette initiative, ayant bénéficié du soutien des autorités publiques, des citoyens et de bienfaiteurs, a été lancée au mois de mai 2013 à partir de la wilaya de Batna. Elle s'est ensuite étendue à toutes les wilayas de l'Est, de l'Ouest et du Sud du pays, pour atteindre son terme samedi à la cité des 1.675 logements de la nouvelle ville de Bouinane (Blida), sélectionnée pour la plantation de 400 plants d'ornement.

Près d'un millier de plants supplémentaires ont été distribués, dans le cadre de cette opération, à laquelle ont participé tous les habitants de la cité et des résidences voisines, a indiqué M. Maali. Il a souligné que la sélection des sites de plantation est conditionnée par la possibilité de l'arrosage des plants et de leur entretien régulier.

Toujours selon le même responsable, un soin particulier a été accordé au choix de types d'arbres spécifiques adaptés aux abords des routes nationales, de chemins de wilaya et communaux, ainsi qu'aux zones urbaines, dont notamment le Jacaranda, le Melia et le mûrier. D'autres arbres fruitiers tels que l'olivier, le chêne-vert, le caroubier, le pistachier de l'Atlas et le figuier de Barbarie ont été plantés dans les forêts.

Encouragés par le succès de cette initiative, "très bien accueillie" par les citoyens et les bénévoles qui ont fait don d'un nombre considérable d'arbustes, ainsi que par les conservations des forêts et les assemblées communales qui ont également apporté leur contribution, une décision a été prise par ses organisateurs de la rééditer prochainement, en programmant d'autres campagnes de reboisement à travers différentes wilayas du pays, a-t-on appris de même source.

Une pépinière a été spécialement créée à Batna pour fournir les plants nécessaires au projet, dans l'attente de la création d'une structure similaire à Blida, la wilaya étant réputée pour ce type d'activités, a relevé M. Maali.

Il a aussi cité, parmi les fruits de ce projet, l'aménagement de forêts pilotes à Batna et à Sidi Aissa (Msila), qui ont été plantées d'essences résistantes à la sécheresse.

Selon M. Maali, l'idée de cette initiative nationale a été dictée par "la volonté d'ancrer la culture du reboisement, d'autant plus que la nature géographique et le climat de l'Algérie sont propices aux campagnes de plantation qui visent l'embellissement du milieu et la reconstitution du couvert végétal détruit chaque année par les incendies de forêt".

"Les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à la promotion de cette initiative qui a été soutenue par nombre d'associations environnementales et de citoyens qui ont toujours prêté main forte lors des différentes campagnes de reboisement organisées ces dernières années", s'est félicité le même responsable.