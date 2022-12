Algérie: Valoriser le legs culturel pour un développement touristique durable

ORAN — Les participants à un colloque national sur "La sociolinguistique et son rôle dans le développement du tourisme en Algérie", organisé samedi à Oran, ont souligné l'importance de valoriser le patrimoine culturel dont regorge l'Algérie pour développer une industrie touristique durable.

Dans ce cadre, le Professeur Besnassi Souad de l'université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" a mis l'accent sur le développement de stratégies de promotion du patrimoine culturel national basées sur la publicité pour attirer les touristes et l'édition de brochures et guides touristiques en différentes langues et de vidéos mettant en exergue ce patrimoine qui fait de l'Algérie une destination touristique attractive au niveau national, régional et mondial.

Dans son intervention intitulée "Caractéristiques linguistiques dans le Livre d'Oran El-Maqam, le guide de la mémoire des gloires", rédigé collectivement en arabe, français et anglais, la même professeure a souligné le rôle de cette publication dans la promotion du tourisme à Oran, connue pour ses qualités touristiques et historiques, ses érudits, ses coutumes, ses artistes et ses athlètes ainsi que son patrimoine en termes de costumes traditionnels, de bijoux et de plats traditionnels".

L'objectif de ce livre, publié par le Laboratoire des dialectes et de traitement de la parole du même établissement universitaire, à l'occasion des Jeux Méditerranéens qui se sont déroulés dans la capitale de l'ouest du pays en 2022, est de promouvoir les produits du patrimoine auprès des touristes afin de trouver des moyens de commercialiser la destination touristique d'Oran et de contribuer à l'amélioration de l'économie nationale, a ajouté la même intervenante, également directrice du laboratoire.

Pour sa part, la chercheuse Rabia Temmar de l'université d'Ouargla, qui a présenté une conférence intitulée "le marketing du tourisme et les fondements de l'industrie touristique en Algérie entre patrimoine populaire et diversité culturelle", a estimé que la création d'une industrie du tourisme culturel durable passe par la relance du patrimoine culturel et son statut de produit qui permet le développement de la communauté localement, tout en le préservant et le faisant connaître aux niveaux national et international.

La même universitaire a suggéré d'activer les sites du patrimoine culturel en Algérie et de prêter attention à l'orientation touristique dans les zones sahariennes de réhabiliter l'élément humain afin de donner une impulsion au tourisme dans ces zones.

Les participants à cette réunion ont également discuté d'autres méthodes pour développer l'industrie du tourisme en Algérie, y compris la relation de la langue au tourisme, le rôle de la traduction et son impact sur l'attraction touristique, la définition de l'équilibre touristique et culturel de l'Algérie, ainsi que la promotion du patrimoine culturel, entre autres.

Il est à noter que cette rencontre, qui a vu la participation d'un groupe de chercheurs de diverses universités du pays qui ont présenté des communications par visioconférence, a été organisée par le Laboratoire des dialectes et du traitement de la parole de l'université d'Oran 1 "Ahmed Ben Bella" en coordination avec le Laboratoire de linguistique contrastive et des caractéristiques des langues à l'université "Ammar Thelidji" de Laghouat.