Algérie: Nouvel an - Un dispositif spécial pour préserver la sécurité publique

ALGER — La Commandement de la Gendarmerie nationale a mis en place un dispositif sécuritaire spécial, à l'occasion de la célébration du nouvel an 2023, qui comprend le renforcement des différentes formations sécuritaires, des patrouilles et des opérations de sécurisation des lieux publics, a indiqué samedi ce corps de sécurité dans un communiqué.

"A l'occasion du nouvel an 2023 qui coïncide avec les vacances scolaires de l'hiver qui connaissent l'affluence d'un nombre considérable de citoyens vers les espaces de divertissement et zones touristiques à travers le pays, ainsi que la circulation des ressortissants étrangers résidants et touristes, notamment vers le Sud, un dispositif sécuritaire spécial a été mis en place", a indiqué la même source.

"Compte tenu du fort mouvement des personnes et des véhicules en cette période, et en vue de passer cet évènement annuel dans la sérénité et la quiétude, "des mesures spéciales ont été mises en place en se basant sur des plans sécuritaires qui comprennent des décentes dans les repaires et lieux suspects".

"Il s'agit également de la mise en place de barrages fixes et mobiles sur tous les axes des voies et dans les lieux et places publics, les espaces de divertissement, et autres lieux qui enregistrent des rassemblements des citoyens, et ce en vue de sécuriser la circulation et assurer la fluidité routière ainsi que la préservation de la sécurité des citoyens et de leurs biens", selon la même source.

Ces mesures spéciales prévoient "le renforcement des formations fixes et mobiles de la Gendarmerie nationale en ressource humaine et matériel roulant et spécifique ainsi que l'intensification des patrouilles et le renforcement des opérations de sécurisation et de contrôle des lieux publics, y compris le contrôle aérien 24/24".

Le Commandement de la Gendarmerie nationale rappelle que "ses unités restent au service des citoyens et met à leur disposition tous les supports à même de réaliser leur sécurité, à l'instar du numéro vert (10-55), et sa page sur Facebook "TARIKI" outre le site électronique https://ppgn.mdn.dz", conclut le communiqué.