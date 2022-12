Ile Maurice: Toute une famille détruite à l'approche du Nouvel an

L'accident de mercredi à Beau-Plan a fait quatre morts, dont celui d'un adolescent. Cet accident donne d'autant plus froid dans le dos que l'adolescente de 16 ans, rescapée et admise dans un état grave aux soins intensifs, ignore qu'elle ne reverra plus sa mère et son frère.

Ce jour-là, rien ne laissait présager un terrible drame. lls s'étaient tous réveillés avec l'idée de se rendre à Casela : Clara Angelica Manuel ; ses deux enfants, Angel et Daniella ; son copain réunionnais, Henri Fred Barret ; sa tante, Marie Doris Catherine Armoogum, et un ami de la famille âgé de 72 ans, le conducteur de la Nissan Bluebird. Ils ont pris la route aux alentours de 10 heures, mais, en arrivant à Casela, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de monde. Ainsi, ils ont décidé de se rendre à La Croisette à Grand-Baie. C'est en route, en arrivant à Beau-Plan, que l'accident s'est produit.

Un impact d'une extrême violence

Le chauffeur, un habitant d'Albion, explique qu'il se trouvait sur la voie lente et, qu'à un moment, il a perdu le contrôle de la voiture. Cette dernière a dérapé avant de percuter un arbre. L'impact a été si violent que la carrosserie de la voiture a été arrachée. Il a fallu l'intervention des pompiers pour extraire les victimes du véhicule. À l'arrivée des services d'urgence, ils ont constaté le décès de deux des six passagers, soit de Clara Angélica Manuel, 35 ans, et de Marie Doris Catherine Armoogum, 50 ans.

Les autres blessés ont été transportés à l'hôpital. Quelques minutes après leur arrivée, le décès de Henri Fred Barret a été constaté. Trente minutes plus tard, les proches ont appris le décès d'Angel Jeannette. Entre-temps, la survivante, Daniella Jeannette, a été placée à l'unité de soins intensifs. Le chauffeur, qui s'en est sorti avec de légères blessures, a, lui, été conduit au poste de police de Pamplemousses pour donner sa version des faits. Il a, plus tard, été transporté à l'hôpital où on a constaté qu'il avait les côtes fracturées.

L'autopsie des victimes, qui a eu lieu dans la nuit, a conclu qu'ils sont décédés des suites de blessures multiples alors que le mineur, Angel, a trouvé la mort à la suite d'une lacération de l'aorte. Les corps ont été remis aux proches pour les rites funéraires, qui ont eu lieu jeudi à la chapelle ardente Moura, à PetiteRivière. Concernant le Réunionnais, ses proches attendent le rapatriement pour organiser ses funérailles.