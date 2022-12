Ile Maurice: La photo nous colle à la peau !

La photographie s'est démocratisée depuis l'arrivée du téléphone mobile. Léger et facile à utiliser, il est devenu le complice de notre quotidien. On profite de la moindre occasion pour immortaliser certains moments et ceux qu'on aime !

Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable avec un appareil photo intégré. Il permet de mitrailler tout ce qui nous entoure, nos proches, notre famille, nos amis, nos animaux domestiques mais aussi les événements festifs auxquels nous participons : anniversaires, mariages, repas, concerts, sorties... C'est une façon de se remémorer les bons moments, de garder une trace de nos bonheurs éphémères.

Pour réussir à capturer l'émotion, il suffit parfois d'anticiper un moment particulier qui dure parfois une fraction de seconde. Il faut être très attentif et réactif. Les réseaux sociaux jouent également un rôle important pour mettre en avant ce que l'on est et ce que l'on fait. Les selfies sont largement utilisés sur Instagram, Facebook et TikTok. C'est une manière de montrer aux autres que l'on existe et d'exposer au monde notre vision des choses, qu'elle soit futile, intelligente, artistique ou narcissique. La façon de poser peut dévoiler une partie de notre personnalité : timide, extraverti, charmeur, fuyant. Le photographe doit diriger son modèle pour obtenir ce qu'il souhaite. Il faut savoir mettre à l'aise les plus récalcitrants face à l'objectif !

Parfois, il nous arrive de retomber sur d'anciennes photos. On se revoit enfant, à la naissance. Certaines images représentent un jour spécial, nous rappellent quelqu'un qui n'est plus là. Elles peuvent faire resurgir des émotions, nous replonger dans une période de bonheur. Cet instant est gravé à jamais grâce à la magie de la photographie !

Si vous êtes un fan de photos, pourquoi ne pas investir dans un appareil photo, hydride ou reflex pour aller plus loin dans la créativité ? Un smartphone a ses limites. Les tutos sur internet vous donneront quelques conseils pour débuter. N'hésitez pas à photographier votre famille, votre animal ainsi que les paysages pour vous faire la main.

Ensuite, il faut beaucoup de pratiques pour progresser et maitriser son appareil photo qui est, plus complexe qu'un smartphone. Si vous voulez progresser rapidement, pourquoi ne pas prendre quelques cours avec un professionnel pour booster vos connaissances et faire des sorties photos en sa compagnie ?

En photographie, il ne suffit pas de voir, il faut apprendre à regarder. Etre attentif, créatif. Il faut bouger pour changer de perspective. Changer d'objectifs si vous avez un reflex. Le cadrage et la lumière sont très importants. L'image doit se débarrasser au maximum des choses polluantes pour se focaliser sur le sujet principal.

Si vous faites le portrait d'une amie par exemple, ne la faites pas poser devant un fencing, préférez un endroit plus joli. Fuyez les heures où le soleil est très haut pour réussir vos portraits car vous obtiendrez des ombres sur le visage. Attendez la fin de la journée, ou faites les photos à l'ombre. Prêt à shooter le dernier jour de l'année ?

Tips photos

Le 31 décembre, c'est l'occasion de saisir les moments de joie dûs au passage à la nouvelle année. Prenez des photos dans un endroit le plus lumineux possible. Coupez le flash qui a tendance à écraser les lumières d'ambiance et à refroidir la scène. Evitez les flous pour les portraits en posant votre téléphone sur un pied ou sur une table avec un retardateur. Si vous êtes créatifs, fabriquez un photobooth avec un drap, des guirlandes lumineuses et des accessoires de fête. Faites poser vos proches seuls ou par petits groupes éclairés par des lampes.

Réglez votre mobile sur couleur froide pour dissoudre la dominante jaune et poussez les ISO vers 1600 ou plus pour avoir des images nettes (si votre portable le permet). Ne déclenchez pas quand quelqu'un parle ou mange. Trouvez des angles originaux et quand vous cadrez, évitez tout ce qui est superflu dans l'image. Rapprochez-vous de votre sujet. Enjoy !