Congo-Brazzaville: Musée Mâ Loango de Diosso - Une animation culturelle prévue ce samedi

Organisée par le musée Mâ Loango, situé dans la sous-préfecture de Loango (département du Kouilou) et ses partenaires, une animation culturelle artistique a lieu ce 31 décembre dans l'enceinte de ce lieu de mémoire. Au programme : l'artiste musicien et griot moderne Brice Mizingou et le groupe de danse et musique traditionnelle "Li mani li Tsi ".

Si d'habitude les gens vont au musée Mâ Loango de Diosso pour visiter ses collections et s'instruire sur l'histoire du Congo, en général, et du Royaume Loango, en particulier, cette fois ce sera pour célébrer les fêtes de fin d'année. Et c'est en danse et en musique que la population de la localité de Diosso, celle des villages environnants et même de Pointe-Noire vont boucler 2022. Cela, grâce à l'animation culturelle que proposent cette structure et ses partenaires.

Le spectacle, dont l'entrée est libre, promet d'être une grande fête au regard de la carrure de l'artiste et du groupe programmés. Il s'agit notamment de Brice Mizingou (avec ses célèbres titres comme " Malari " et "La nature ") et Limani Li Tsi (qui promeut la culture Loango à travers ses chants en langue vili et ses pas de danse et chorégraphies captivants). Un artiste et un groupe bien connus de la ville océane que les publics de Diosso, Loango et autres vont avoir l'occasion de découvrir.