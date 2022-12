Congo-Kinshasa: Électricité - La Snel s'appuie désormais sur le numérique pour améliorer la qualité de ses services

Le directeur général de la Société nationale de l'électricité (Snel), Fabrice Lusinde, au cours de la conférence de presse animée le 30 décembre à Kinshasa, a présenté deux nouveaux produits innovateurs numériques que cette société a mis à la disposition de ses abonnés.

Les produits prés entés devraient permettre à l'entreprise de réduire le délestage, de mieux communiquer, de mieux répondre aux besoins de sa clientèle et surtout d'améliorer la desserte en électricité. Il s'agit de l'application Snel & moi et du produit Snel box, déjà disponibles dans deux phases pilotes, à savoir le centre de distribution de Binza Ozone, à Kinshasa, et la cité de Kisantu, au Kongo central.

Snel & moi est une application digitale, sécurisée et connectée à la Snel box autrefois appelée Compteur. Cette application permet de gérer la consommation, recevoir et payer sa facture en ligne, faciliter la facturation et les paiements électroniques, améliorer le service à la clientèle et lutter contre la fraude.

La seconde application, par contre, est un compteur communiquant qui transmet les données de consommation en temps réel aux clients et à la Snel. D'après le patron de la Snel, deux cents box dont cent par zone pilote sont déjà disponibles pour l'expérimentation et à partir du deuxième trimestre de 2023, ces nouveaux produits seront déployés dans plusieurs centres de distribution à travers le pays, selon un chronogramme qui sera communiqué, pour permettre à chaque abonné de s'en procurer.

Ces projets réalisés par la Snel sont une preuve éloquente de la matérialisation de la vision du chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, sur le numérique en République démocratique du Congo, a rappelé le conseiller à la présidence en charge du Numérique. Selon lui, lors de la quarante-cinquième réunion du Conseil des ministres tenue en mars dernier, le gouvernement était instruit de faire en sorte que les entreprises du portefeuille de l'Etat, notamment la Snel et la Régideso, puissent mettre en place un système d'information intégré pour capter de manière électronique les factures de leurs clients et améliorer les performances en recettes.

Ce à quoi les nouveaux dirigeants de la Snel ont répondu en mettant en place ces nouveaux outils numérisés, en vue de résoudre les problèmes récurrents de trésorerie découlant notamment de nombreuses failles dans leur processus de collecte et de traçabilité des recettes. Notons que ces deux produits innovateurs répondent aux normes internationales et sont déjà développées dans plusieurs pays d'Afrique, précisément au Sénégal, en Côte-d'Ivoire et au Burkina-Faso.