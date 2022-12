Sénégal: Réactions lors du rassemblement de la société civile

Alioune tine, fondateur d'Africa Jom Center :

"Une justice qui ferme l'œil sur la manière dont on détourne l'argent du contribuable doit cesser"

"Nos milliards, nos milliards, que tout le monde l'entende et le comprenne qu'aujourd'hui. Il y a une rupture sur la manière dont vous gérez l'argent du contribuable. On ne peut pas vous faire confiance, vous élire, vous confier notre argent pour que les enfants arrivent à étudier dans de bonnes conditions, que les citoyens puissent se soigner et travailler et pendant ce temps, vous le détournez et que la justice ne dit rien. Une justice qui ferme l'œil sur la manière dont on détourne l'argent du contribuable doit cesser.

Le travail que la cour des comptes a mené en pointant du doigt ceux qui détournent l'argent du contribuable, ces derniers doivent payer. Ils doivent aller répondre à la justice. Celui qui détourne les milliards du Sénégal doit payer."

El Hadji Malick Ndiaye, Pastef/Les Patriotes

"Le rapport de la cour des comptes a créé une certaine hérésie chez les Sénégalais"

"Nous sommes là en tant que citoyens, mais nous sommes là en tant que hommes politiques parce qu'il s'agit d'une cause qui concerne tous les Sénégalais. Le rapport de la cour des comptes a créé une certaine hérésie chez les Sénégalais, parce qu'au moment où on était en train de nous battre contre le covid parce que le président avait déclaré partout que nous sommes en guerre contre coronavirus, il fallait que les Sénégalais participent à l'effort de guerre, il fallait que les Sénégalais restent chez", d'autres se faisaient fortune.

"Aujourd'hui, nous avons réussi à réunir sur les mille milliards au moins plus de 789 milliards. Plus de 19 milliards ont été donnés par les Sénégalais lambda en guise de participation à l'effort de guerre. Cet argent là qui a été détourné par des responsables de ce régime qui nous ont habitués à une gouvernance sombre et vicieuse, à une certaine gabegie au sommet. Nous osions penser qu'ils n'oseraient pas détourner un seul centime de cet argent là qui était destiné à combattre la covid. Le président Sonko avait alerté au perron du Palais au sortir de sa rencontre avec le président Macky Sall, c'est parce que nous connaissons ceux qui nous dirigent. C'est ce qui fait que les Sénégalais se sont dits cette fois ci ça ne passera pas, SUNU MILLIARDS DU RESS. Donc, tous les Sénégalais se sont mobilisés."