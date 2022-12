Congo-Kinshasa: Kisangani - Clôture du forum de l'unité, la paix, la sécurité et le développement de l'espace Grande orientale

Le forum de l'unité, la paix, la sécurité et le développement de l'espace Grande orientale s'est clôturé, vendredi 30 décembre à Kisangani(Tshopo).

Selon le facilitateur de ces assises, Mgr Marcel Utembi Tapa, Archevêque de Kisangani, les participants ont, durant 4 jours, identifié les problèmes majeurs qui entravent le développement de l'Espace Grande orientale dans tous les secteurs. A cet effet, des propositions, des pistes de solutions ainsi que des recommandations ont été formulées en vue d'y faire face. Une déclaration finale dite " Déclaration de Kisangani " a été faite par le coordonnateur de ce forum.

Du point de vue de la sécurité, l'Espace Grande orientale demande aux groupes armés de déposer les armes, de mettre fin aux tueries et de s'engager au processus de paix. Au filles et fils de cet espace de se désolidariser de ces groupes armés et de développer la culture de la paix. Les participants à ce forum exigent également la fin de l'état de siège en Ituri.

A propos du développement et de la coopération interprovinciale, la Déclaration de Kisangani encourage les ressortissants de l'espace grande orientale à développer l'esprit d'entrepreneuriat et investir dans les différents domaines de développement socio-économique. Elle demande au gouvernement central de construire et de réhabiliter les infrastructures de base en état de dégradation très avancée. Et aussi de mettre fin à l'exploitation illicite des ressources naturelles.

Par rapport à la gouvernance et la participation politique, le forum de l'unité, la paix, la sécurité et le développement de l'espace Grande orientale appelle ses ressortissants à s'enrôler massivement en prévision des prochaines élections. Il les exhorte aussi à postuler à tous les niveaux y compris à la magistrature suprême.

Avant la lecture de ces recommandations, l'Archevêque de Kisangani a appelé les participants " à s'approprier ces résolutions et à être solidaires dans le bien pour défendre les intérêts de l'Espace Grande orientale ".