Soudan: Al-Burhan salue le rôle héroïque et central de jeunesse pour faire réussir la Grande Révolution

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transition et Commandant General des Forces Armées, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a souligné que l'exclusion, la minimisation du rôle des autres, la non-écoute de leurs demandes et l'imposition de volontés de groupes spécifiques de secteurs du peuple, rateront l'occasion historique qui se présente maintenant pour l'unité des rangs et la mise en place des bases de l'unité et de la construction de l' État Soudanais.

Dans son allocution à la nation Soudanaise à l'occasion du 67ème anniversaire de l'Indépendance Samedi, le Général Al-Burhan a appelé les leaders nationaux et politiques à considérer l'unité de rang et de parole, en disant : "nous n'avons pas beaucoup de temps à attendre pour la récurrence d'une telle opportunité".

Il a fait l'éloge des jeunes hommes et des femmes, qui représentent la plupart du présent et tout l'avenir, et l'espoir désiré pour compléter la construction de l'État et de la société, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance.

Al-Burhan a loué le rôle héroïque et pivotal des jeunes pour faire réussir leur grande Révolution, avertissant qu'il y a ceux qui rôdent autour d'eux et tentent de détruire l'avenir du Soudan en promouvant des poisons, des stupéfiants et des idées extrémistes parmi eux, chose qui exige que chacun confronte ce danger.

Il a dit : "cette glorieuse occasion s'est présentée à nous, et notre pays attend avec impatience une nouvelle phase dans laquelle nous espérons élargir la base du consensus politique afin d'ouvrir la voie à d'autres pas importants pour discuter et résoudre les questions centrales identifiées par l'accord-cadre, afin que nous posions tous les bases et les critères pour former le gouvernement et le programme de transition qui prépare le pays à des élections générales à la fin de la période de transition".

"Nous affirmons notre engagement, que nous avons annoncé le 4 Juillet 2022 AD, à la sortie finale de l'institution militaire du processus politique, ainsi que notre engagement à protéger la période de transition en réponse aux demandes révolutionnaires et aux nécessités de la transition, à réaliser la sécurité et la stabilité, et à préparer le pays aux élections", a-t-il précisé.

Il a souligné que ce qui a été réalisé depuis l'avènement de l'indépendance et jusqu'à aujourd'hui est en dessous du niveau de l'espoir et des aspirations, chose qui nécessite l'unification du rang et de la parole, et exige la coopération et le consensus, et que tout le monde doit rejeter la haine et la violence, et de prendre le dialogue sérieux et objectif comme un moyen de surmonter les différences et les disputes, et d'unifier le front interne pour confronter les défis et les risques rencontrant le pays.