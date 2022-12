Soudan: Al-Burhan félicite le peuple et les Forces Armées à l'anniversaire de l'indépendance

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant General des Forces Armées, Général Abdul-Fattah Al-Burhan, a félicité le peuple Soudanais, les Forces Armées et les Forces Régulières à l'occasion du 67e anniversaire de l'indépendance du Soudan.

Dans une allocution prononcée Samedi soir, le Général Al-Burhan a salué le rôle pionner joué par les Forces Armées pour la réalisation de la liberté et de l'émancipation.

Il a également salué le rôle de la première génération de leaders historiques et patriotiques qui ont hissé le drapeau de l'indépendance le matin du 1er Janvier 1956.

Le Général Al-Burhan a souhaité la sécurité et la stabilité pour tout le peuple du Soudan sous un système politique national légitime qui réalise les aspirations légitimes du peuple pour la tranquillité, le bien-être et le développement dans les divers domaines, et sous la lumière des Forces Armées fortes et unifiées qui protègent la terre et l'honneur et sauvegardent les intérêts nationaux suprêmes du pays.

Il a apprécié tous les martyrs du pays et a souhaité une récupération rapide aux blessés.