Congo-Brazzaville: Réveillon d'armes 2022 - La force publique interpellée

A l'occasion du réveillon d'armes 2022 le 31 décembre, le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a interpellé la force publique dans son ensemble sur l'éradication du grand banditisme urbain ainsi que sur la discipline qui doit régner en son sein.

La tradition a été respectée en cette fin d'année où le chef suprême des armées a rencontré la force publique pour leur donner les orientations de la nouvelle année. Denis Sassou N'Guesso a, en effet, annoncé la poursuite de la lutte visant l'éradication du grand banditisme dans les villes. " Ce travail doit se poursuivre et le gouvernement a reçu la mission de réaliser en 2023 la mise en place de deux centres de rééducation, d'encadrement à des jeunes délinquants dont un à Aubeville dans la Bouenza et l'autre à Bokania, dans la Cuvette. Ces centres devraient connaître leur fonctionnement effectif au cours de l'année 2023. Ainsi, de façon résolue nous devrions mettre un terme à ce banditisme violent qui a des noms divers dans les villes. Nous devons mettre un terme à ce phénomène ", a insisté le président de la République.

Le chef de l'Etat a souhaité que 2023 soit consacrée à la reprise en main des hommes à tous les niveaux, notamment des petites unités jusqu'aux grandes depuis les services jusqu'aux détachements en mission. Insistant sur la reprise en main des hommes, il a rappelé que la discipline est la force principale des armées. " Nous avons observé comme un fléchissement. De ce point de vue, alors j'invite les responsables de la force publique, à tous les niveaux, à reprendre fermement en main la formation des hommes dans ce domaine de la discipline parce que la force publique est régie par un statut spécial ", a-t-il rappelé.

Denis Sassou N'Guesso a aussi indiqué qu'il a donné les instructions au gouvernement et au chef d'état-major général pour que le statut spécial de la force publique soit revisité en 2023. Le but étant de faire que ce statut puisse connaître quelques améliorations à l'image de celles observées dans la Fonction publique. " Mais il s'agit toujours d'un statut spécial. On ne décidera jamais qu'un soldat pourrait rester en service pendant 60 ans. Mais on examinera toujours ce statut pour qu'il soit plus ou moins en adéquation le reste des autres corps d'Etat. Mais c'est un statut spécial. Les militaires, les gendarmes, les policiers entrent à la force publique par engagement volontaire. A travers cet engagement, ils se soumettent au régime de statut spécial dans la discipline parce que ce sont des métiers qui exigent la rigueur, beaucoup de privations ", a poursuivi le chef de l'Etat, précisant que lorsqu'on choisit de donner sa vie pour la patrie, on se prépare.

Près de 1500 jeunes à recruter en 2023

Le président de la République a, par ailleurs, annoncé le recrutement d'environ 1500 jeunes volontaires en 2023. Il pense que ce recrutement se fera avec la plus grande rigueur. " Il se fera et ce sera justement l'occasion en 2023 de recruter quelques centaines ou près d'un millier et demi de volontaires, les mettre dans les centres d'instruction, de les former dans la rigueur du métier, dans la discipline où ils apprendront, dès le premier jour, d'entrée en caserne sur la discipline qui est la force principale des armées. C'est pour ma part la directive principale. On dira qu'elle n'est pas nouvelle, mais elle est nouvelle parce qu'on a senti le fléchissement. Je voudrais que tous les cadres, à tous les niveaux, la réalisent sans atermoiement ", a-t-il prescrit.

Dans le cadre de la mise en œuvre des orientations données en décembre 2021 de l'année dernière, Denis Sassou N'Guesso a insisté sur le renforcement continu de l'implantation des unités au niveau des casernes. Pour lui, cet effort devra se poursuivre en 2023 avec la présence sur le site des officiers, sous-officiers, hommes de rang avec leurs familles respectives. " Le gouvernement s'emploiera à améliorer au cours de l'année 2023 toutes les voies d'accès à ces casernes. Le Premier ministre qui s'est rendu sur le site a bien pris la mesure de la tâche. En même temps, le gouvernement s'efforcera de renforcer l'approvisionnement en eau et électricité de ces bases militaires. C'est ce travail que nous engageons ensemble à réaliser au cours de l'année 2023 ", a-t-il annoncé.

Le chef suprême des armées a, enfin, adressé ses félicitations à la force publique pour leur comportement exemplaire vis-à-vis du peuple et de ses institutions, lors des élections législatives et locales de juillet et août derniers car la force publique s'est mobilisée, a-t-il dit, dans son ensemble, en assurant le déroulement de ce scrutin dans la paix totale et la sécurité sur toute l'étendue du territoire. " Pour le reste, nous vivons dans un monde très difficile, les peuples et leurs armées doivent être prêts à toute éventualité. J'ai senti à travers le rapport du chef d'état-major général que vous êtes prêts à assumer vos responsabilités ", a conclu Denis Sassou N'Guesso.

Notons que dans son rapport annuel présenté à cette occasion, le chef d'état-major général des Forces armées congolaises, le général Guy Blanchard Okoï, a rendu compte de l'exécution des orientations du président de la République de l'année dernière.