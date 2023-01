Ile Maurice: Nicholas Duprat - "Misez sur le simple et le familial pour le réveillon"

interview

Quelle est la tendance des repas pour le réveillon et le 1er janvier cette annéee-ci ?

Avec la conjoncture économique actuelle, il faut surtout miser sur le simple et le familial. C'est le portefeuille qui dicte la tendance cette année. L'important, c'est d'abord le partage et la réunion de famille autour d'une bonne tablée qui fait autant plaisir au cœur et à l'estomac qu'au palais. Évitez le farfelu ; allez à l'essentiel, selon votre budget.

C'est quoi l'ingrédient incontournable d'un bon réveillon ?

La famille. Le réveillon est un moment privilégié pour retrouver des gens qu'on aime. Culinairement parlant, je dirais un plat fait maison, "sé ki mama konn kwi", c'est-àdire un bon dîner et quelques amuse-bouches simples. Le meilleur ingrédient n'est rien sans l'amour de cuisiner. De la bonne viande ou de la volaille seront les stars du réveillon.

Si on faisait un réveillon à la mauricienne ce serait quoi, selon vous ?

Nos traditions culinaires ont du bon et ont l'avantage de coûter moins cher. Un réveillon à la mauricienne peut se composer d'un bon rôti de viande, d'un salmi de canard, d'œufs rôtis, d'un gratin de giraumon, de salade ou encore d'une savoureuse vindaye d'ourite. La plupart des ingrédients sont locaux. Si vous optez pour les petits producteurs, cela fera du bien autant à votre porte-monnaie qu'à la planète. Essayons de dépenser intelligemment et faisons confiance à notre terroir.

Et les végétaliens alors ?

C'est vrai que le végétalisme gagne du terrain. On peut tout à fait composer un festin végétalien ; l'important c'est le choix des légumes, qu'on préférera frais, ainsi qu'un bon mariage des épices et une maitrise des cuissons. Pour un somptueux réveillon végétalien, je suggère des légumes grillés, du houmous, du tofu, de la salade et des légumes rôtis. N'hésitez pas à jouer avec les saveurs, telles que l'aigre-doux avec l'ajout de fruits dans la salade.

Avec la cherté de la vie, comment organiser un bon repas de fête sans dépenser une fortune ?

Un bon repas de fête peut tout à fait être organisé sans que vous vidiez votre porte-monnaie. Tournez-vous vers des produits locaux qui sont moins chers et parfois de meilleure qualité. Ils sont plus faciles à trouver que des produits importés qui coûtent plus cher. N'hésitez pas à utiliser les produits saisonniers. En été, nous avons la chance d'avoir plusieurs variétés de fruits et de légumes ; faites-en profiter vos invités. Acheter une volaille ou un poisson entier revient à moins cher que de l'acheter au détail. Si vous achetez le produit en entier, assurez-vous de l'utiliser dans son intégralité. Souvenez-vous que rien ne se jette, tout se transforme. Alors pas de gaspillage.

Avez-vous des astuces pour bluffer les invités ?

La clé de la réussite d'un bon repas demeure en partie dans les ingrédients.Optez pour de bons ingrédients et frais de préférence.Cuisinez avec amour tout en faisant honneur au produit. Le reste suivra. Vous pouvez oser les nouveautés si le cœur vous en dit, mais les plats classiques ont et auront toujours la cote. Respectez-les.

Qu'en est-il des desserts ?

En ce temps estival, il convient d'opter pour quelque chose de léger. Comme nous avons cette année des fruits en abondance, pourquoi ne pas proposer une belle mousse de fruits ou encore un plateau de fruits frais accompagné de sorbets ? Rien de mieux que de la fraîcheur pour terminer la soirée en beauté.

Comment sauver les restes pour éviter le gaspillage ?

Il faut savoir doser. N'ayez pas la main trop généreuse, et évitez de cuisiner pour tout un régiment. Si, malgré toutes vos précautions, il reste pas mal de nourriture, veillez à ne pas laisser les plats à température ambiante trop longtemps. Nous sommes en été, la chaleur peut accélérer la décomposition de certains aliments. Rangez-les le plus tôt possible au frigo. On peut toujours faire un autre plat avec les restes, par exemple des lasagnes avec les légumes de la veille, un bouillon avec la carcasse du poulet rôti, ou encore une salade de riz aves les restes d'un barbecue. Le pain de la veille peut se transformer en pudding. N'hésitez pas à être créatifs.