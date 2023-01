Ile Maurice: Rencontre MFA/Clubs - La FIFA agacée par le MAJSL

La Mauritius Football Association (MFA) a convoqué les représentants de tous les comités régionaux que compte l'île ainsi que les clubs nationaux samedi 31 décembre. L'objectif était de les informer que la Fifa a posé un ultimatum au ministère de l'Autonomisation des Jeunes, des Sports et des Loisirs (MAJSL) afin que ce dernier, tout comme le Registrar of Association (RoA) revoient leur position et approuvent les nouveaux statuts en vigueur à la MFA qui pourrait alors être reconnu par le RoA.

Le hic c'est que malgré quelques modifications concernant son fonctionnement, la MFA n'est toujours pas en règle avec le Sports Act de 2016. D'ailleurs, l'organe suprême du football a demandé - à travers un de ses nombreux courriels adressés au MAJSL - d'accorder une exemption à la MFA pour qu'elle puisse faire abstraction de certaines règles. La Fifa a soutenu que des amendements du Sports Act 2016 sont en contradiction avec ce qu'elle préconise, d'où la nécessité de faire une exception sur certaines clauses.

La Fifa a même brandi la menace de suspendre la MFA. Le MAJSL aura jusqu'à la mi-janvier pour soumettre par écrit un document où il fait état de l'exemption accordée à la MFA. Au cas contraire, c'est la suspension assurée. La Fifa s'est même montrée agacée envers le MAJSL. D'ailleurs, dans une de ses missives, elle déplore l'absence de réaction du ministère des Sports malgré que la MFA a tenu l'élection de son comité directeur le 31 août dernier.

Selon toute vraisemblance, l'on se dirige vers un apaisement entre la MFA et le MAJSL. De toute façon, le ministère des Sports et le gouvernement dans son ensemble n'ont pas trop le choix. Si la Fifa venait à appliquer des sanctions et décide de suspendre Maurice, cela aura également un impact sur l'académie de Liverpool, qui devra alors fermer ses portes. Si Maurice est suspendu par la Fifa, cela voudrait dire que le pays devra se contenter de disputer les ligues nationales et ne pourra pas opérer sur la scène internationale. Et comme l'académie est gérée par une instance étrangère, elle devra momentanément stopper ses activités.

Au niveau du soutien financier qu'accorde la Fifa à la MFA, Samir Sobha a indiqué que l'instance de Zurich décaissera une deuxième tranche vers la mi-janvier. Cet argent, destiné aux clubs, servira à payer le salaire des joueurs. Rappelons que certains d'entre eux n'ont toujours pas été payés pour le mois de décembre.