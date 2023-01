Ile Maurice: Nouvel an à Maurice - Admirer les feux d'artifice sur les montagnes

J-1 avant que ne s'efface 2022. Le réveillon du Nouvel An 2023 est au seuil de votre porte ! Le grand nettoyage est terminé, les invitations envoyées, le barbecue installé, les amuse-bouches prêts à titiller les papilles, le champagne au frais et le disque de l'année prêt à tourner ; il ne reste plus qu'à se procurer pétards et feux d'artifice.

Mais la frénésie des feux d'artifice est-elle toujours d'actualité pour que la dernière soirée de 2022 se termine en toute beauté ? L'excitation est à son comble et nous voilà penchés, corps et âme, dans la réflexion du grand jour : où profiter des plus beaux feux d'artifice de l'île ?

Le temps d'une soirée, le ciel de l'île Maurice s'embrase tous azimuts. Vivez le 31 décembre et ses joyeux feux d'artifice ! Sur la plage ou sur des montagnes. Admirer les feux d'artifice sur les montagnes est une expérience unique et mémorable. Cela fait déjà quatre ans que Jamal Tawsiq, présidentfondateur de Taws Xploration, accueille et fête la nouvelle année au sommet d'une montagne.

"C'est vraiment une célébration unique et sans stress avec de si beaux paysages. Je le fais non seulement pour moi mais aussi pour le partager en direct avec d'autres qui ne peuvent pas vivre ce moment à mes côtés. Il m'est déjà arrivé d'aller camper sur place. Et de vivre ainsi l'expérience d'un coucher et d'un lever de soleil. C'était inoubliable et inexplicable",confie-t-il.

Selon Jamal Tawsiq, les montagnes des Signaux à PortLouis et Corps-de-Garde à Camp-Levieux sont les lieux idéals pour vivre ces expériences. La randonnée sur la montagne des Signaux est vraiment destinée au plus grand nombre, même des enfants peuvent vous accompagner. Le parcours est non seulement balisé mais en plus asphalté, ce qui vous permet d'en profiter. Le parcours débute au pied de la montagne des Signaux.

Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre à Port-Louis au croisement des rues Labourdonnais et Monseigneur Leen. Vous pourrez laisser votre véhicule sur le parking aménagé à cet effet. Une fois arrivé en haut vous pourrez admirer la vue plongeante sur Port-Louis, mais aussi profiter d'une bonne partie de la côte ouest de l'île. Le plus important c'est de s'équiper d'une torche et, pourquoi pas, déguster un café tout en admirant le beau paysage, explique l'aventurier.

Le Corps-de-Garde est une montagne qui surplombe Rose-Hill et Quatre-Bornes. Elle vous offre aussi une vue magnifique en direction de Flic-en-Flac, Tamarin et même par temps clair jusqu'au Morne dont le lagon ne manquera pas de vous attirer. Alors préparezvous à un spectacle magnifique au sommet de cette montagne.

On y dormirait bien toute une vie... jusqu'à être réveillé par des papilles aux yeux ! Eh oui, les feux d'artifice des hôtels sont parmi les plus majestueux de l'île Maurice. Les plages publiques d'en face, séparées des hôtels par de nombreux mètres de lagon, accueillent pour le réveillon une grande majorité des habitants des villages voisins pour venir les admirer. Quel sublime spectacle !

Pour conclure, il est de plus en plus fréquent pour la population locale d'amener leurs desserts et bouteilles de champagne sur les plages le 31 décembre, afin d'admirer les feux d'artifice des hôtels avoisinants. Aussi, les pétarades peuvent durer jusqu'à la mi-janvier, à l'île Maurice. Donc, ne soyez pas étonnés d'entendre des pétards ou de voir des tableaux de lumière dans le ciel. N'attendezplus et marquons, ensemble, le passage à la nouvelle année !