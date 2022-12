Guinée: Discours du Nouvel An 2023 du Président du Bloc LIBÉRAL

document

Guinéennes et Guinéens,

L'année 2022 vient de rentrer dans l'éternité de l'histoire universelle. Partant, au nom du Bloc LIBÉRAL et à mon nom personnel, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Que cette nouvelle année soit pour chacun de nous, une année de santé, de paix intérieure et surtout de prospérité individuelle et collective. Que 2023 soit l'année de renforcement de la stabilité politique fondée sur les normes républicaines auxquelles nous aspirons tous, depuis si longtemps.

Au cours de l'année 2022, à la tête d'une délégation de notre parti, j'ai sillonné les préfectures et sous-préfectures des quatre régions naturelles de notre pays. Pendant ce parcours, il m'a été donné l'occasion de découvrir les ressources et valeurs sociales de notre beau et grand pays et de l'énorme potentiel naturel dont il regorge. Il m'a aussi été donné l'occasion de comprendre, aux cours des entretiens avec les populations, les multiples défis auxquels notre peuple est confronté dans la Guinée profonde, comme il l'est dans les villes. Parmi ces défis, il y a notamment l'inaccessibilité d'un tiers de préfectures et de la quasi-totalité des sous-préfectures et des districts ; ce qui est de nature à anéantir tous les efforts de développement socioéconomiques.

Certes, Dieu a doté notre pays de fabuleuses richesses du sous-sol (bauxite, diamant, or fer etc.), mais plus d'un demi-siècle d'exploitation de ces ressources ne nous a pas encore permis de nous départir d'une économie essentiellement basée sur l'exportation de matières premières. Or de nos jours, l'humanité ne vit pas d'économie de matières premières mais de celle de la connaissance. Cela devrait nous faire prendre conscience de la place prépondérante de l'école dans la construction de notre nation. Malheureusement, l'école est de nos jours le parent pauvre de notre système socioéconomique. Dans la grande majorité de nos écoles, nous sommes confrontés à un manque criard d'enseignants qualifiés et bien rémunérés. Les contractuels qui constituent la catégorie la plus importante du corps enseignant, dont le statut en termes de traitement est resté inchangé pendant plus d'une décennie, mérite aujourd'hui une attention particulière. Pour sauver le système, il faut envisager à court-terme une évaluation rigoureuse à travers des inspections pédagogiques, pour permettre l'intégration dans la Fonction Publique de ceux dont la durée comme contractuels a atteint les cinq ans. Une telle mesure permettrait de demander davantage de résultats à ce personnel, ce qui n'est pas faisable aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas rémunérés adéquatement.

Dans le domaine de la santé publique, les efforts de l'Etat pendant les dernières années donnent des images encourageantes sur le terrain en termes d'infrastructures et d'équipements de nos centres de santé et de nos postes de santé. Mais le stage, qui n'est qu'une petite portion du processus de formation, ne peut constituer un plan de carrière pour la majorité du personnel de santé. Or, c'est le cas pour la majorité de ce personnel de santé aujourd'hui. Il n'est pas rare de rencontrer dans nos centres de santé et dans nos postes de santé des personnels au service des populations qui ont dix ans ou 15 ans de service avec le statut de stagiaire sans salaire. Cela doit changer.

Un autre des défis est le conflit récurrent et persistant entre les éleveurs et les agriculteurs dans maints endroits du pays. Dans ce conflit, la catégorie majoritaire qui vit d'agriculture et qui voit ses champs dévastés quotidiennement par les bœufs en divagation, est celle qui souffre le plus. Si rien n'est fait, la famine pourrait être la conséquence pour cette majorité. Les symptômes sont déjà perceptibles : des localités comme Foumbadou, Guéasso, jadis greniers du pays, vivent aujourd'hui de riz importé comme les habitants de Conakry.

Guinéennes et Guinéens

2022 a été une année civile relativement pacifique en terme de remous politiques en Guinée. Toutefois, elle a été marquée par des actes forts allant dans le sens de la refondation, qui est un idéal auquel le Bloc LIBÉRAL adhère profondément. Ces actes ont été : les Assisses Nationales, l'ouverture du procès des évènements du 28 septembre 2009 et la lutte contre les fossoyeurs de deniers publics.

Les Assises Nationales ont été l'occasion pour les Guinéens d'exhumer le passé sombre de notre pays. Nombre de nos compatriotes ont pu revenir, publiquement et sans réserve, sur, les humiliations, les injustices et les tords qu'ils ont subis. En dépit de l'absence de certains acteurs politiques et sociaux, force est de reconnaître que les Assises Nationales ont été une réussite. Il appartient désormais à l'Etat de travailler rigoureusement dans la mise en œuvre des recommandations de ces assises afin qu'elles soient intégrées dans les comportements civils et politiques des gouvernants et des gouvernés.

Le déroulement des audiences sur les crimes du 28 septembre 2009, que le BL suit avec la plus grande attention, établit, pour la première fois dans les annales de notre histoire, l'égalité juridique des citoyens devant la loi. Le BL espère qu'à l'issue de toutes les procédures judiciaires, dans les formes régulières, la vérité sera établie dans l'intérêt supérieur de la Guinée.

En plus, étant en situation de refondation, l'identification et la localisation précise des populations, au-delà des recensements prévus, devrait être une préoccupation. Cela se ferait par un adressage physique de tout le bâti public et privé guinéens et l'affectation d'un numéro d'identification unique à chaque guinéen dans le cadre de la construction d'une base de données relationnelles complètes et utilisable dans tous les secteurs d'activités. Les nouvelles Technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui à portée de main pour rendre cet exercice facile et moins coûteux. Les retombées en matière de sécurisation de nos populations, de création d'entreprises, et donc d'emplois, et même en matière de fiscalité seraient immenses.

La lutte contre la corruption financière et l'impunité qui l'a accompagnée pendant longtemps, est une activité salvatrice de la culture de l'éthique professionnelle dont la Guinée a tant besoin. C'est pourquoi, comme l'a souligné le Président du Conseil National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), la justice doit demeurer la boussole qui devra guider les actions de l'Etat et orienter notre société.

Guinéennes et Guinéens,

C'est à juste titre que nous saluons le cadre de dialogue politique qui vient de s'achever sous l'égide du Premier Ministre Bernard Gomou. Et c'est l'occasion pour le Bloc LIBÉRAL de féliciter le chef de l'Etat, son premier ministre, les trois facilitatrices et tous les leaders politiques et sociaux pour les efforts fournis quant à la tenue du dialogue inter-guinéen. Nous encourageons les autorités guinéennes et tous les participants au processus à poursuivre les actions allant dans le sens de l'exécution complète des recommandations dudit dialogue.

Pour terminer, le Bloc LIBÉRAL se félicite de l'accord signé entre le CNRD et le Gouvernement, d'une part, et la CEDEAO de l'autre, qui fixe la durée de la transition à24 mois, à compter de janvier 2023 ; ceci dans le respect du contenu de refondation schématisé dans les dix points du chronogramme. Cet accord permet à la Guinée de maintenir la communauté internationale à ses côtés dans ses efforts de retour vers un ordre constitutionnel.

Guinéennes et Guinéens,

Je voudrais conclure en réitérant mes meilleurs vœux pour toutes les Guinéennes et tous les Guinéens. Je souhaite à la Guinée la paix et la concorde collective pour, qu'ensemble, dans le travail, la Justice et la Solidarité, nous bâtissions un pays de paradis tel que Dieu l'a prévu eu égards aux extraordinaires ressources naturelles qu'il a fait don à notre beau pays. Toutefois, un tel changement sociohistorique ne se ferait que dans la tolérance et le pardon mutuel fondés sur l'acceptation de nos différences.

Vive la Guinée !

Vive le Bloc Libéral !

Vive la Démocratie !

Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens !